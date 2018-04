Come abilitare alcune feature nascoste nelle build insider di Windows 10

Come abilitare alcune feature nascoste in nelle build insiders di Windows 10 : Come molti di voi sapranno Windows 10 è pieno di feature nascoste che Microsoft potrebbe non rilasciare mai al pubblico e trovarle non è sempre semplice. Per fortuna, Rafeal Rivera, un dipendente dell’azienda di Redmond particolarmente smanettone ha creato un software che permette di attivare molte tra queste funzioni. Il software, disponibile su Github, si chiama Mach2 e permette tramite degli ID di attivare la feature corrispondente. ...

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Come Disabilitare completamente Bixby su Galaxy S9/S9+ : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ma sicCome non disponibile in lingua Italiana vediamo Come Disabilitare completamente Bixby sui nuovi Galaxy S9/S9+ Come Disabilitare definitivamente Bixby sul Galaxy S9 ed S9+ Bixby è il nuovo assistente vocale di Samsung che però ancora non disponibile nella nostra lingua. Bixby ha debuttato lo scorso anno e verso […]