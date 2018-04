Code Vein si mostra in un nuovo gameplay trailer

Code Vein torna a mostrarsi in azione in un nuovo video di gameplay : Code Vein, il souls-like action JRPG di Bandai Namco, vedrà la luce nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, al momento non è stata comunicata una data precisa di lancio, ma gli sviluppatori stanno già cominciando a pensare al sequel, per rendere possibile ai giocatori una conoscenza più approfondita del mondo di gioco.Oggi, il titolo torna protagonista grazie a un video di gameplay riportato da Dualshockers. Nel filmato di gioco ci ...

Gli sviluppatori di Code Vein pensano già al sequel : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un articolo sull'imminente Code Vein (avete già letto la nostra anteprima?), insieme a una mini Q&A con il producer Keita Iizuka.Come riporta Dualshockers, Iizuka ha fornito un aggiornamento sullo stato dello sviluppo dal quale apprendiamo che la base del gioco è quasi completa e il team sta iniziando a concentrarsi sulle modifiche finali. Il team di sviluppo sta lavorando duramente per consegnare ...

Dopo Code Vein si pensa già al sequel? Bandai Namco svela le sue idee : La rivista settimanale di Famitsu, come sempre, dedica degli ampi coverage ai titoli provenienti dall'industria videoludica giapponese che meritano un occhio di riguardo. Code Vein è uno di quei titoli, con l'uscita prevista nel corso del 2018 ma ancora priva di un data specifica. I producer del gioco presso Bandai Namco, nel corso di un'intervista, hanno svelato i piani circa l'universo e il possibile franchise del nuovo souls like. Parliamo ...

Code Vein : un nuovo video gameplay ci mostra lo scontro tra un doppiatore del gioco e un boss : Kaito Ishikawa è il doppiatore di Louis, uno dei compagni d'avventura del protagonista di Code Vein, e oltre all'abilità di doppiatore Ishikawa ha anche dimostrato di sapersela cavare con il videogioco.Come riporta Dualshockers infatti, Bandai Namco lo ha sfidato a battere un boss di gioco, il Cavaliere della Regina, con un'interessante condizione: il doppiatore, dalle 20 morti in su, avrebbe ricevuto una serie di pene sempre crescenti col ...

Code Vein : nuove immagini e dettagli su storia e personaggi del "Dark Souls in salsa anime" : Bandai Namco ha deciso di condividere nuovi dettagli su storia e personaggi di Code Vein accompagnati da una serie di immagini che ci permettono di ammirare lo stile di un titolo che è stato definito da molti come un "Dark Souls in salsa anime" e che si propone come una sorta di punto di incontro tra i Souls e Devil May Cry.Ecco i dettagli del comunicato stampa:Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in ...

Code Vein : Nuovi dettagli sulla storia ed i personaggi : I giocatori dovranno avventurarsi in questo mondo con un compagno scelto tra i vari abitanti di Vein, così da svelare i ricordi perduti e fuggire da questa nuova e folle realtà. Il titolo sarà ...

Code Vein : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco svela nuove informazioni sulla storia e personaggi dell’imminente GDR d’azione CODE VEIN. Dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in una zona sconosciuta, una città distrutta. Quando ha ripreso conoscenza, accanto a lui c’era Io, una donna a conoscenza del suo potere di rivitalizzare le fonti di sangue danneggiate, che si trovano in tutta la ...

Un dungeon e una brutale boss battle nel nuovo video gameplay di Code Vein : A distanza di qualche tempo dalle ultime immagini in alta definizione dedicate a Code Vein, torniamo dare uno sguardo al gioco in azione grazie a Bandai Namco che, nel corso di un evento tenuto dalla rivista nipponica Dengeki PlayStation ad Akihabara, Tokyo, è tornata a mostrare il suo titolo. Il video, riportato da Dualshockers, ci permette un nuovo sguardo a una porzione di gameplay di Code Vein tratta dalla demo Second Blood, ovvero quella ...

Code Vein : ecco qualche nuovo screenshot in 1080p : Oggi Bndai Namco ha lanciato in rete una serie di nuove immagini del nuovo solus like in arrivo, stiamo parlando di Code Vein naturalmente.Come riporta Dualshockers, le immagini si concentrano su alcuni nuovi personaggi, Cruz e Karen. Possiamo anche avere qualche scorcio di multiplayer cooperativo mediante il quale i giocatori potranno chiedere aiuto nei momenti di maggiore difficoltà mentre esplorano un dungeon. Sarà infatti necessario lanciare ...

Code Vein : Bandai Namco parla del Multiplayer Co-operativo : Bandai Namco è lieta di svelare nuove informazioni per CODE VEIN, legate alla Modalità Multiplayer online , ricordandovi o informandovi che il titolo sarà disponibile quest’anno per PlayStation 4, Xbox One e PC via STEAM. Il Multiplayer Co-operativo di CODE VEIN CODE VEIN consente ai giocatori di rispondere alle richieste di aiuto di altri Redivivi che si trovano in difficoltà nelle loro battaglie. ...