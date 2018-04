Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : Le undici di sera, l’aria rarefatta della primavera californiana, centinaia di migliaia di fan che aspettano lei, Beyoncé, regina del pop, prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot della sera, il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L’atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a prendere le bevande», ...

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti - #Beychella diventa virale : Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:07:00 GMT)

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny's Child : Avviso cambio nome: Beychella! ', , questo è diventato la tendenza principale su Twitter in tutto il mondo per il resto della performance. Per lei si è trattato del primo concerto dopo la nascita dei ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Coachella 2018 : tra glitter - treccine e fiori tra i capelli : Trecce, code impreziosite da nastri fluo, coroncine di fiori, onde texturizzate, ma soprattutto tanto colore. Non c’è dubbio. È iniziato il Coachella Valley Music and Arts Festival, l’appuntamento con la musica e il divertimento che ormai da anni raduna nel deserto californiano di Indio appassionati e tantissime celebrities. LEGGI ANCHECoachella 2018: gli artisti sul palco Anche per l’edizione 2018 vince la formula del doppio week-end (quello ...

Diretta di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming dall'Italia il 15 aprile : anticipazioni scaletta e orari : ... @michaelcostello, em 13 de Abr, 2018 às 1:24 PDT Ecco il canale ufficiale di Youtube dedicato al Coachella, che trasmetterà il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming.

Diretta di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming dall’Italia il 15 aprile : anticipazioni scaletta e orari : Sarà possibile seguire anche dall'Italia l'attesissimo show di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming grazie alla Diretta su Youtube: i fan di Queen Bey potranno collegarsi al canale ufficiale della kermesse dalle 8 di mattina (ora italiana) di domenica 15 aprile, per seguire sin dall'inizio l'esibizione della signora Carter, inizialmente programmata per l'edizione 2017 e poi rimandata per la sua gravidanza gemellare. La performance del ...

Coachella 2018 - è la notte di Beyoncé. La diretta streaming : E' possibile seguire tutte le performance in streaming gratuito sui canali YouTube ufficiali. , Nel video di seguito la diretta del Canale 1, dove verrà trasmessa la performance di Beyoncé, . Ecco la ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

Coachella 2018 : cosa dovete saperne - oltre al fatto che ci sarà Beyoncé - : Lo streaming Se non volete perdervi il ritorno sul palco di Beyoncé, che di fatto a Indio si sgranchirà per poi partire con Jay Z per l'On The Run II Tour, allora potete sintonizzarvi sul canale ...

Coachella 2018 : artisti - line-up - calendario. La guida di GQ : Il conto alla rovescia per l’evento più cool dell’anno è finito: il Coachella 2018 sta per cominciare con il primo dei due weekend (13-15 aprile e 22-24 aprile) previsti dalla tradizione. Il deserto californiano o, meglio, la location dell’Empire Polo Club di Indio (comunque deserto) sta per essere invasa dalla musica e non solo. Il Festival delle Arti – questo è il nome completo del Coachella – è un appuntamento imperdibile, che anche ...

Coachella 2018 : la cifra folle che guadagnerà Cardi B per esibirsi al festival : Sta arrivando il Coachella 2018! Quest’anno il festival musicale più glamour si terrà a Indio in California nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile e la lineup principale vedrà esibirsi Beyoncé, Eminem e The Weeknd. Ma ci sono tantissimi altri cantanti che parteciperanno ai due lunghi fine settimana e tra questi salirà sul palco anche Cardi B. La rapper ha svelato quanto verrà pagata al giorno per esibirsi al Coachella 2018: ...

Coachella 2018 : gli artisti sul palco : L’appuntamento con il Coachella Valley Music and Arts Festival è uno di quelli che vengono segnati in agenda con mesi di anticipo: nel Sud della California si riuniscono appassionati di musica provenienti da tutto il mondo, ma non solo. Indio, per due fine settimana all’anno, diventa il cosiddetto «place to be», per farsi vedere, per mostrare al mondo il proprio stile, per postare sui propri profili social video e foto così da poter ...