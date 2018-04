Coachella 2018 | Cami Mendes di ' Riverdale' twerka e scatta un momento imbarazzante con

BEYONCÈ AL Coachella 2018 - STILE NEFERTITI/ Spopola l'hashtag #Beychella : i piccoli incidenti di percorso : Beyoncé al COACHELLA 2018 in STILE NEFERTITI: l'incredibile performance della cantante, prima donna di colore ad esibirsi in prima linea nel festival californiano.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Beyoncé - Coachella 2018 : fa impazzire i fan con un concerto memorabile : Beyoncé, la regina del pop, è la prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot serale, quello più prestigioso e di cui la stampa di tutto il mondo parla per i giorni successivi.

Beyoncé - Coachella 2018 : fa 'esplodere' il palco : Beyoncé, la regina del pop, è la prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot serale, quello più prestigioso e di cui la stampa di tutto il mondo parla per i giorni successivi.

Bella Hadid e The Weeknd : sarebbero stati avvistati mentre si baciavano al Coachella 2018 : Galeotto fu il Coachella 2018? [arc id=”3e33a712-91a1-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Secondo le fonti intervistate da UsWeekly, Bella Hadid e The Weeknd sarebbero stati avvistati mentre si baciavano al festival, che vede il cantante come headliner. La modella e l’artista di “My Dear Melancholy” si erano lasciati nel novembre 2016, lui poi si era messo con Selena Gomez, ma era tornato single nella seconda metà del ...

Beyoncé - i live 2018 dal Coachella ai concerti in Italia : Era la performance più attesa del Coachella 2018: perché l’anno scorso dovette annullare all’ultimo a gravidanza inoltrata e perché, si sa, quella di sabato è la giornata più importante nella tre giorni prevista dall’evento californiano. E Beyoncé non ha deluso le aspettative; anzi, le ha superate, regalando al pubblico del Coachella una performance davvero indimenticabile. L’opening, fatto sfilando come una regina egizia ...

Beyoncè al Coachella 2018 in stile nefertiti/ Spopola l'hashtag #Beychella : il trionfo della regina nera : Beyoncé al Coachella 2018 in stile nefertiti: l'incredibile performance della cantante, prima donna di colore ad esibirsi in prima linea nel festival californiano.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:12:00 GMT)

Coachella 2018 - Adele davanti alla tv imita Beyoncé : La Queen Bey è tornata più in forma che mai! Il mondo social è impazzito ed è stato lanciato il tag #Beychella , che ha registrato più tweet dell'originale #Coachella . Guarda anche: Beyoncé è la ...

Justin Bieber al Coachella 2018 difende una ragazza dalle molestie dell’ex fidanzato e intona canti religiosi (video) : Durante il week-end, tra le tante star presenti, anche Justin Bieber al Coachella 2018: dopo l'arrivo con un outfit hawaiano, il cantante canadese si è fatto notare durante una festa organizzata dall'amico Patrick Schwarzenegger. Secondo quanto emerge dai tabloid statunitensi, da ET a TMZ e i testimoni al Coachella, Justin Bieber ha preso a pugni e picchiato più volte un uomo presente alla festa, il quale stava importunando una ragazza, ...

Justin Bieber : ha salvato una ragazza aggredita dall’ex fidanzato al Coachella 2018 : Batman, Captain America, Superman, Thor fatevi da parte: chi ha bisogno di supereroi quando c’è Justin Bieber? Mentre si divertiva al Coachella 2018 (hai visto la super esibizione di Beyoncé?), il cantante si è imbattuto in qualcosa che non andava ed è prontamente intervenuto. Fav @gretavanfleet A post shared by Justin Bieber (@JustinBieber) on Apr 13, 2018 at 11:00pm PDT Come riporta TMZ, Justin Bieber si trovava alla festa ...

Coachella 2018 - i look più belli del primo weekend : primo weekend, primo giro di look. A Indio, California, dal 14 al 17 aprile, è andato in scena uno scoppiettante Coachella 2018, attesissimo festival musicale con protagonisti sul palco ospiti iper cool. In prima linea una scatenatissima Beyoncé e i suoi numerosi cambi di look: prima un costume di scena alla Nefertiti. Poi un paio di shorts in denim, con felpa cropped gialla e stivali con frange. Infine il gran finale, insieme a sua sorella ...

The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 per Selena Gomez? Video dell’esibizione in lacrime : The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 sul palco di Indio durante la sua performance nel primo weekend di quest'edizione della kermesse, portando a termine un concerto ricco di momenti molto emotivi. L'hitman protagonista della scena R&B è tornato al Festival per la prima volta da headliner, onere che ha condiviso con Beyoncé, e ha commosso molti tra i suoi spettatori, ma soprattutto si è commosso in prima persona sul finire ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : ... il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L'atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : Le undici di sera, l’aria rarefatta della primavera californiana, centinaia di migliaia di fan che aspettano lei, Beyoncé, regina del pop, prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot della sera, il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L’atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a prendere le bevande», ...

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti - #Beychella diventa virale : Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:07:00 GMT)