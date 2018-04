Coachella 2018 | Adele davanti alla tv imita Beyoncé

Justin Bieber al Coachella 2018 difende una ragazza dalle molestie dell’ex fidanzato e intona canti religiosi (video) : Durante il week-end, tra le tante star presenti, anche Justin Bieber al Coachella 2018: dopo l'arrivo con un outfit hawaiano, il cantante canadese si è fatto notare durante una festa organizzata dall'amico Patrick Schwarzenegger. Secondo quanto emerge dai tabloid statunitensi, da ET a TMZ e i testimoni al Coachella, Justin Bieber ha preso a pugni e picchiato più volte un uomo presente alla festa, il quale stava importunando una ragazza, ...

Justin Bieber : ha salvato una ragazza aggredita dall’ex fidanzato al Coachella 2018 : Batman, Captain America, Superman, Thor fatevi da parte: chi ha bisogno di supereroi quando c’è Justin Bieber? Mentre si divertiva al Coachella 2018 (hai visto la super esibizione di Beyoncé?), il cantante si è imbattuto in qualcosa che non andava ed è prontamente intervenuto. Fav @gretavanfleet A post shared by Justin Bieber (@JustinBieber) on Apr 13, 2018 at 11:00pm PDT Come riporta TMZ, Justin Bieber si trovava alla festa ...

Coachella 2018 - i look più belli del primo weekend : primo weekend, primo giro di look. A Indio, California, dal 14 al 17 aprile, è andato in scena uno scoppiettante Coachella 2018, attesissimo festival musicale con protagonisti sul palco ospiti iper cool. In prima linea una scatenatissima Beyoncé e i suoi numerosi cambi di look: prima un costume di scena alla Nefertiti. Poi un paio di shorts in denim, con felpa cropped gialla e stivali con frange. Infine il gran finale, insieme a sua sorella ...

The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 per Selena Gomez? Video dell’esibizione in lacrime : The Weeknd ha pianto al Coachella 2018 sul palco di Indio durante la sua performance nel primo weekend di quest'edizione della kermesse, portando a termine un concerto ricco di momenti molto emotivi. L'hitman protagonista della scena R&B è tornato al Festival per la prima volta da headliner, onere che ha condiviso con Beyoncé, e ha commosso molti tra i suoi spettatori, ma soprattutto si è commosso in prima persona sul finire ...

Coachella 2018 - Sua Maestà Beyoncé incanta tutti : Le undici di sera, l’aria rarefatta della primavera californiana, centinaia di migliaia di fan che aspettano lei, Beyoncé, regina del pop, prima afroamericana della storia del Coachella a guadagnarsi lo slot della sera, il più prestigioso, quello di cui la stampa di tutto il mondo parlerà la mattina dopo. L’atmosfera che si respira è quella da grande evento, «trovatevi un posto, caricate i telefoni, andate a prendere le bevande», ...

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti - #Beychella diventa virale : Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:07:00 GMT)

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Coachella 2018 : tra glitter - treccine e fiori tra i capelli : Trecce, code impreziosite da nastri fluo, coroncine di fiori, onde texturizzate, ma soprattutto tanto colore. Non c’è dubbio. È iniziato il Coachella Valley Music and Arts Festival, l’appuntamento con la musica e il divertimento che ormai da anni raduna nel deserto californiano di Indio appassionati e tantissime celebrities. LEGGI ANCHECoachella 2018: gli artisti sul palco Anche per l’edizione 2018 vince la formula del doppio week-end (quello ...

Diretta di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming dall’Italia il 15 aprile : anticipazioni scaletta e orari : Sarà possibile seguire anche dall'Italia l'attesissimo show di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming grazie alla Diretta su Youtube: i fan di Queen Bey potranno collegarsi al canale ufficiale della kermesse dalle 8 di mattina (ora italiana) di domenica 15 aprile, per seguire sin dall'inizio l'esibizione della signora Carter, inizialmente programmata per l'edizione 2017 e poi rimandata per la sua gravidanza gemellare. La performance del ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...