Cliff Bleszinski si scaglia contro Epic | lo studio starebbe cercando di assumere membri

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il recente annuncio di Radical Heights, il nuovo sparatutto di Boss Key Production, potrebbe non essere andato molto a genio allo sviluppatore del celebre Fortnite,Games, a giudicare dai tweet di. Il director del deludente LawBreakers, ma anche papà dell'amato Gears of War, ha pubblicamente accusato ieri la sua ex azienda di "rubare" il suo staff, come segnala PlayStation LifeStyle.ha poi detto in un successivo tweet che c'è abbastanza spazio nel genere (battle royale) per più di un gioco, questo implica chevede Radical Heights, che è in una fase iniziale di sviluppo, come potenziale concorrente di Fortnite.Lo scorso dicembre, il cofondatore di Boss Key, Arjan Brussee, ha lasciato lo sviluppatore per rientrare inGames per lavorare a un progetto segreto.ha confermato che la separazione è avvenuta in buoni termini.Read more…