Cleveland crolla in casa | Harden salva i Rockets

NBA 2018 : Cleveland crolla in casa contro Philadelphia - Portland scavalca San Antonio : Una serata atipica per la stagione regolare NBA 2017-2018. Nella notte italiana, infatti, sono andate in scena solo quattro partite, che hanno visto il match tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia 76ers assoluto protagonista. Sul campo dei Cavs, successo per la formazione ospite, che ha confermato l’ottimo momento di forma salendo fino al sesto posto in classifica ad Est, che quando ci avviciniamo al termine della regular season ...