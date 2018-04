Claudio Sona e Mario Serpa Uomini e Donne | tornano nello studio dove è iniziata la loro

Uomini e Donne - Claudio Sona : "Io e Mario non abbiamo mai preso in giro nessuno" : Il trono di Claudio Sona, primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, è stato parzialmente rovinato dalla polemica innescata dal suo ex fidanzato Juan Fran Sierra.Anche il tira e molla con Mario Serpa, corteggiatore da lui scelto al termine del percorso sul trono e attuale opinionista del Trono Classico del programma condotto da Maria De Filippi, non è stato visto di buon occhio da una parte di pubblico che segue Uomini e ...

Alberto Dandolo - pace con Claudio Sona/ Il giornalista : "Ecco perchè ho deciso di scusarmi con lui" : Alberto Dandolo, dopo la pioggia di accuse ricevute dal web, spiega con un lungo post su Instagram perchè ha deciso di scusarsi con Claudio Sona(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot - su Rai3 il 9 marzo : da Luca Marinelli a Claudio Santamaria : Una prima tv stasera su Rai3 per il ciclo il grande cinema italiano per i David di Donatello: Cast e personaggi di Lo chiamavano Jeeg Robot arrivano sul piccolo schermo il 9 marzo. La pellicola diretta da Gabriele Mainetti è uscita nelle sale italiane il 25 febbraio 2016, riscuotendo un incredibile successo di pubblico. Il film ha vinto sette David di Donatello. La pellicola è un chiaro omaggio alla serie manga e anime Jeeg Robot d'acciaio di ...

Mario Serpa e Claudio Sona lasciano l’Italia (FOTO) : Claudio Sona in vacanza con Mario Serpa dopo il ritorno di fiamma Mario Serpa e Claudio Sona hanno lasciato l’Italia in queste ore. A svelare l’indiscrezione è stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne sui social. Su Instagram Stories, Mario ha postato una serie di video che riprendono un aereo in partenza. L’ex corteggiatore di Claudio Sona ha mostrato ai suoi fans la mappa del viaggio, presente nel monitor del ...

Claudio Sona 'scagionato' - Dandolo si scusa pubblicamente : “L’ho massacrato - è un ragazzo perbene” : Tutti ricorderanno l’ “affaire Claudio Sona” scoppiato durante la scorsa estate. Al termine della sua esperienza a

Uomini e Donne - la rivincita di Claudio Sona : viene a galla la verità su Juan : Uomini e Donne Trono Gay, Claudio Sona al settimo cielo: finalmente la verità sulla storia con Juan Fran Sierra Sono stati tantissimi i mesi in cui abbiamo sentito parlare solo di Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato al centro dell’attenzione durante tutta l’estate. Se ne sono dette davvero di tutti i colori […] L'articolo Uomini e Donne, la rivincita di Claudio Sona: viene a galla la verità su Juan ...

Alberto Dandolo - scuse a Claudio Sona/ "L'ho massacrato per mesi ma ora ho scoperto la verità" : Alberto Dandolo chiede scusa all'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona dopo averlo accusato di essere ancora insieme a Juan Fran Sierra quando era sul trono(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 21:30:00 GMT)