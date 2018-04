romadailynews

: CITROËN ROMA APPIA RUN: Era stata annunciata un’edizione da record e così è stato. La… - romadailynews : CITROËN ROMA APPIA RUN: Era stata annunciata un’edizione da record e così è stato. La… - bucci_riccardo : RT @appia_run: CACCIA AGLI ULTIMI PETTORALI! Alla Citroen Roma Appia Run, gli appassionati di Lazio e Roma festeggiano la bella stagione de… - marouane_adnane : RT @appia_run: CACCIA AGLI ULTIMI PETTORALI! Alla Citroen Roma Appia Run, gli appassionati di Lazio e Roma festeggiano la bella stagione de… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Era stata annunciata un’edizione da record e così è stato. LaRUN, manifestazione podistica su strada organizzata dall’ACSI Nazionale, in collaborazione con ACSI Italia Atletica e ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal,Capitale, Parco Regionale dell’Antica e Parco Archeologico dell’Antica, in questa storica edizione del ventennale ne ha collezionati almeno due. Il primo è il record di iscritti, ben 7647 ai nastri di partenza delle gare competitive e non competitive di 13 e 4 km. Un successo senza precedenti che conferma l’importanza di questa corsa unica al mondo, la sola a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. Il secondo record è quello cronometrico. A tagliare per primo il traguardo della XX ...