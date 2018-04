Cina | una strada intelligente per caricare le auto elettriche in transito

In Cina sperimentano una strada che ricarica le auto elettriche : Un tratto di un chilometro è stato ricoperto di pannelli solari: producono energia e un giorno potranno trasferire energia alle batterie dei veicoli The post In Cina sperimentano una strada che ricarica le auto elettriche appeared first on Il Post.

“Sto male - aiutatemi”. Per loro Michela era sana. Ma i dolori continuano e dopo quattro giorni di agonia la sua vita finisce. Colpa di una diagnosi sbagliata : per i medici quelle fitte lanCinanti erano solo una banale gastrite. E invece aveva tutt’altro : La sera di Pasqua aveva iniziato a stare male. Nausea, mal di stomaco, un senso di spossatezza generale. Sulle prime, Michela Ravazzolo, una donna di 47 anni residente a Salboro, aveva pensato a un malanno stagionale. Poi, con il passare delle ore, i dolori sono aumentati al punto da spingerla a contattare la guardia medica. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una gastrite e le ha ...

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avviCina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - arrivano piogge - temporali e grandinate : 1/13 ...

Ricciardo-show in Cina : una vittoria leggendaria. Bottas e Raikkonen chiudono il podio : Il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes si è piazzato quarto, mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel , che aveva vinto le prime due gare stagionali in Australia e Bahrain e partiva dalla ...

Daniel Ricciardo - GP Cina 2018 : “Sorpassi bellissimi - su Bottas da batticuore. Una vittoria di squadra” : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha sfruttato al meglio l’ingresso della safety car e la strategia del suo team per imporsi sul circuito di Shanghai. Queste le dichiarazioni che ha lasciato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Tutti i sorpassi sono stati belli. Quello con Hamilton è stato bello ma quello con Bottas per la vittoria è stato ...

F1 - pagelle GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo a pieni voti - Vettel e Bottas sfortunati - Hamilton bocciato - Verstappen dietro la lavagna : Proseguono le emozioni in questo Mondiale 2018 di Formula Uno e anche il Gran Premio della Cina non è stato da meno. Anche oggi è successo di tutto, tra sorpassi mozzafiato, incidenti, Safety Car, e gomme che hanno inciso, e non poco. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Un podio praticamente impossibile da immaginare fino a ieri, anzi, fino a metà gara. Andiamo quindi a consegnare le pagelle ai ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sul contatto con Verstappen non c’è nient’altro da aggiungere - gara sfortunata” : Ci si attendevano fuoco e fiamme da parte di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Cina, soprattutto dopo quanto accaduto con Max Verstappen. Il contatto (l’ennesimo) con l’olandese lo ha (ancora una volta) danneggiato e ha fatto concludere la gara in ottava posizione al tedesco. Il quattro volte campione del mondo, tuttavia, ha preferito vivere il dopo corsa con un atteggiamento particolarmente “zen”. ...

Stati Uniti contro Cina : una guerra commerciale improbabile : All'inizio di quest'anno, il vice premier cinese Liu He ha suggerito a Davos che l'economia cinese sarà più aperta ai beni e servizi provenienti dall'estero e che le regole cambieranno in modo da ...

Stati Uniti contro Cina : una guerra commerciale improbabile : All'inizio di quest'anno, il vice premier cinese Liu He ha suggerito a Davos che l'economia cinese sarà più aperta ai beni e servizi provenienti dall'estero e che le regole cambieranno in modo da ...

Follonica - sparatoria in strada per una lite di viCinato/ Ultime notizie : un morto e due feriti gravi : Follonica, sparatoria in strada per una lite di vicinato: un morto e due feriti gravi. Le Ultime notizie: il killer è stato fermato dopo la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:28:00 GMT)

IL TUTTOFARE : dalla cuCina al tribunale ecco lo stagista che sa fare tutto : ROMA – Il tuttofare – primo lungometraggio da regista per Valerio Attanasio – arriva al cinema il 19 aprile con Vision Distribution. Il regista romano porta sul grande schermo una commedia divertente sull’universo degli stagisti che vede come protagonista Sergio Castellitto, nel ruolo di Salvatore ‘Toti’ Bellastella, principe del foro nonché professore di diritto penale di […]

Cina - bimbo nasce quattro anni dopo la morte dei genitori/ La storia di Tiantian - nato da una madre surrogata : Cina, bambino nasce quattro anni dopo la morte dei genitori: la storia di Tiantian, nato da una madre surrogata dopo una lunga battaglia dei nonni. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che show in laguna. Gli USA di Smith - la Russia di Melnikova - Cina e tutte le big : un Mondiale in casa - l’Italia per la sfida : Un piccolo Mondiale in casa, il meglio della Ginnastica artistica internazionale che si dà appuntamento come da tradizione in laguna: questo sarà il Trofeo di Jesolo 2018, la grande Classica della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, si preannuncia più spettacolare che mai. Le Nazioni di riferimento del circuito si daranno battaglia al PalaArrex in un weekend di fuoco che regalerà grandi emozioni: l’evento conferma il ...

“Ho il cancro - aiutatemi”. Il toccante annuncio di questa ragazza - disperata di fronte alla diagnosi impietosa dei medici. Un’eroina del web - incoraggiata durante la sua delicata battaglia. La verità - però - era molto - molto diversa. E la sua storia ha preso una piega alluCinante (e stomachevole) : Nel giro di poche ore è riuscita a conquistare quello che tanti di noi, in tempi come questi, ambiscono da anni: un’incredibile notorietà virtuale, con il suo nome a rimbalzare sulle testate e i social di tutto il mondo. Senza però che alla fama siano seguiti apprezzamenti e applausi da parte degli utenti dell’etere, anzi. questa ragazza è riuscita piuttosto in un’impresa diametralmente opposta, quella di diventare ...