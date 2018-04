Ciclismo | Tour the Alps | Bilbao leader

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : PMG Sport garantirà tutte le tappe in diretta : PMG Sport vuole garantire quello che sarà sicuramente uno spettacolo che andrà oltre la cronaca live delle gare con una diretta streaming che entrerà nel vivo della gara in tutte le sue tappe per ...

Ciclismo : Tour of the Alps - Froome al via : ANSA, - ROMA, 11 APR - Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel 2016 e Geraint Thomas nel 2017: da tre anni i corridori di una squadra, la Sky, dominano la scena, prima al Giro al Trentino e ora al Tour ...

Ciclismo Cup - Tour of the Alps : il DS del Team Sky svela i possibili avversari di Chris Froome : Matteo Tosatto, DS del Team Sky, analizza i possibili avversari di Chris Froome per il Tour of The Alps, corsa valida per la Ciclismo Cup Fabio Ferrari/LaPresse Richie Porte nel 2015, Mikel Landa nel ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro al Tour of the Alps. “Voglio fare bene in vista del Giro” : Pochi giorni fa aveva mostrato sui social una foto mentre si allenava in quota a Tenerife, sul vulcano Teide. Oggi, Fabio Aru è pronto a tornare in sella per affrontare il Tour of the Alps, in partenza lunedì. Il difficile inizio di stagione sembra essere ormai alle spalle per il ciclista sardo, che dopo la Tirreno-Adriatico aveva affrontato il Giro di Catalogna dal quale era però uscito dolorante per una di una caduta nel corso della prima ...

Ciclismo : le classifiche UCI WorldTour 2018 aggiornate. Restano al comando Valverde e la Quick-Step Floors : Restano praticamente invariate le posizioni nel ranking UCI WorldTour 2018 dopo la Dwars Door Vlaanderen che si è disputata ieri. Al comando a livello individuale Alejandro Valverde, tra le squadre invece guadagna ancora spazio la Quick-Step Floors. Andiamo a scoprire le classifiche aggiornate. Classifica Individuale 1 Valverde Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 1079 2 SAGAN Peter SVK BORA – ...

Ciclismo : World tour - Valverde al comando : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Alejandro Valverde è il nuovo leader della classifica World tour. Il murciano, grazie alla terza vittoria in carriera conquistata ieri a Barcellona nel Giro di Catalogna, ...

Ciclismo - Felicità in casa Androni Sidermec : Manuel Belletti vince la settima tappa del Tour de Langkawi : Manuel Belletti vince la settima tappa del Tour de Langkawi battendo Eugert Zhupa della Wilier Triestina Selle Italia e Ruslan Tleubayev dell'Astana Manuel Belletti dell'Androni Sidemec ha vinto ...

Ciclismo : il Tour de France potrebbe non invitare Chris Froome. Motivi etici giustificano una possibile esclusione : Ormai sono passati alcuni mesi da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico ed ha sconvolto tutti gli appassionati di Ciclismo. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito e l’incertezza regna sovrana. Il Team Sky non ha sospeso il trionfatore dell’ultima Vuelta di Spagna (corsa in cui venne pizzicato oltre i limiti consentiti) e dunque il corridore si è esibito in ...

Ciclismo : Nibali - le prossime importanti date per lo 'Squalo' prima del Tour Video : Vincenzo #Nibali non si ferma mai. Dopo la vittoria della Milano-Sanremo si è concesso qualche ora di festeggiamenti per poi continuare a preparare la sua stagione ciclistica ricca ancora di tanti impegni. Nonostante l'avvicinarsi delle vacanze pasquali, il corridore infatti, non andra' in vacanza ma sara' impegnato in varie competizioni con la sua squadra, il team Bahrain Merida, [Video] in cui riveste il ruolo di capitano. Ecco il programma ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Corro solo per vincere”. L’avvicinamento verso Fiandre - Liegi e Tour de France : le tappe dello Squalo : Vincenzo Nibali debutterà al Giro di Fiandre il prossimo 1° aprile. Lo Squalo esordirà sulle strade della Ronde nella domenica di Pasqua in quella che è una vera e propria scommessa. Il messinese non ha mai partecipato a questa Classica monumento ma, dopo aver vinto la Milano-Sanremo in solitaria, vuole sognare in grande: si corre solo per vincere e, come ha dichiarato Paolo Slongo, questa è una sua scelta personale. Il Giro delle Fiandre ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa. Punto al Tour de France ed al Mondiale ora” : Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia. Non potevano bastare. E’ arrivata un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con Un’azione da fenomeno è andato prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma ed il successo che lo fa entrare nella leggenda. Dopo il ...

Ancora ombre sul Ciclismo : doping per il vincitore del 'Tour de France' 2012? : La relazione del comitato, denominata ' Lotta contro il doping nello sport ', ha affermato che il diffuso sistema di esenzione di farmaci dall'uso terapeutico era troppo aperto agli abusi. Non è ...

Bradley Wiggins/ Doping Ciclismo : sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012 : Bradley Wiggins, Doping ciclismo: sir Brad e il Team Sky sotto accusa per il Tour 2012 da parte della commissione parlamentare inglese che indaga sul Doping