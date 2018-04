Ciclismo | Enrico Gasparotto l’unico azzurro a brillare all’Amstel Gold Race | Nibali

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018) Come ogni settimana, proviamo a tirare un bilancio dei risultati ottenuti dai corridori italiani nelle più importanti corse dei sette giorni precedenti. Dopo la Roubaix, di fatto, i grandi nomi delmondiale si sono sfidati solo alla Freccia del Brabante e all’Amstel, che si è disputata nella giornata di ieri. Il grande protagoniste a tinte nostrane, proprio nella Classica della birra, è stato, al quarto podio della carriera all’Amstelcon un ottimo terzo posto, per certi versi sorprendente., a 36 anni, è un corridore solido, ma forse non sembrava più in grado di esprimersi a questi livelli in una corsa di questo spessore lottando per la vittoria fino agli ultimi metri. Evidentemente, però, la condizione è ottima e il resto l’hanno fatto il suo feeling con questa corsa e la capacità di trarre il massime dalle ...