Chi trionferà nella 13°edizione dell' Isola dei Famosi? L' indizio DIRETTA

Blastingnews

: Vincitore Isola dei Famosi 2018: ecco chi trionferà in questa edizione - infoitcultura : Vincitore Isola dei Famosi 2018: ecco chi trionferà in questa edizione - ditutto_italia : DITUTTO #TELEVISION LA RUBRICA DEDICATA AL MONDO DELLA TV Anteprime, News e Curiosità dal mondo della televisione n… - PlaSurroca : RT @Koxis90: Avanti o popolo tutti a plegato cantiamo in siemene che il mondo ti escolta i proletari si sono alçato i pugni in alto a la… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Questa sera, alle ore 21.30, non perdetevi il consueto appuntamento con la finaledei. Chi vincerà la tredicesima edizione del reality show? Per il momento i tre finalisti sono finalisti sono Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. Il quarto finalista sarà il vincitore del televoto che vede in nomination Francesca Cipriani e Jonathan. La finale sarà in onda dall'Expo di Milano. L'inviato, Stefano De Martino e tutti i naufraghi ancora in gara hanno fatto il loro rientro in Italia. In studio, questa sera ci saranno anche le eliminatea Semifinale, Rosa Perrotta e Alessia Mancini....