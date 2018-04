Chevrolet Camaro 2019 | la muscle car di Detroit si rifà il trucco

gqitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Lecar sembrano non essere mai state tanto apprezzate, a livello globale, come negli ultimi anni. E così, dopo il debutto della nuova Ford Mustang in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra, a vedere la luce è la nuova, oggetto di un face lift di metà carriera e di qualche aggiornamento sul fronte degli equipaggiamenti tecnici. A cambiare, innanzitutto, è il design della parte frontale, con l’introduzione di una nuova calandra, di un nuovo paraurti e, soprattutto, di una nuova “firma”, all’interno dell’impianto di illuminazione a LED. Cambiano, poi, le prese d’aria e i cerchi da 20 pollici. Anche i fari posteriori presentano un nuovo disegno, così come nuovi sono il diffusore e l’impianto di scarico. Dentro alla vettura fa la sua comparsa un nuovo impianto di infotainment – loInfotainment 3 ...