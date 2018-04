Che fuori tempo che fa | ospiti lunedì 16 aprile - Super Guida TV

“Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Paola Barale - Antonella Elia - Ricchi e Poveri tra gli ospiti. : Venticinquesima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Venticinquesima puntata di lunedì 16 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Paola Barale, ...

“Sono sempre più uniti”. Lecciso senza dubbi. Accuse e dolori : il triangolo Loredana-Al Bano-Romina ha creato lo scompiglio. Ma adesso viene fuori il particolare scomodo sui due ex (Che tutti si aspettavano) : La saga sulla vita familiare di Al Bano non finisce mai. Con Loredana Lecciso è tutto finito e le recenti esternazioni del cantante sulla ex sono state molto pesanti: “Mi ha fatto venire l’infarto”, avrebbe detto della madre dei suoi figli più piccoli. Ma adesso lei, dopo aver pubblicato un post su Instagram, intende replicare e come palcoscenico ha scelto Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl non si è ...

Sebastian Vettel "assolve" Max Verstappen per la toccata Che lo ha messo fuori gioco : "Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere". Così Sebastian Vettel, ottavo nel Gp di Cina, commenta il maldestro tentativo di sorpasso di Max Verstappen che ha fatto andare in testa coda sia la Ferrari sia la Red Bull. "Le gare a volte ti fanno un ...

“Ma è davvero lei?’’. Alessandra Celentano da giovane. Dal passato salta fuori il video Che mostra l’inedita (e irriconoscibile) maestra di danza di Amici di Maria De Filippi : Ci persone che invecchiando perdono il fascino e altre che, invece, invecchiando migliorano. Alessandra Celentano rientra nella seconda categoria. Ballerina e coreografa, è nata a Milano il 17 novembre del 1966 ed è nipote di Adriano Celentano, uno dei più celebri cantanti italiani. La maestra di ballo è alta 1 metro e 75 centimetri e sfoggia un’ottima forma nei suoi 68 chilogrammi di peso. Deve la sua popolarità ad ‘’Amici di Maria De ...

Ventura “Insigne fuori con la Svezia? La verità è..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : “conosco cose Che..” : Il ritorno di Ventura: "Insigne fuori con la Svezia? La verità è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Pirlo difende Buffon : “AnChe io sarei andato fuori di testa” : Pirlo difende Buffon: “Anche io sarei andato fuori di testa” Dopo la beffa col Real e le polemiche, Andrea Pirlo difende Buffon. “A caldo avrà anche esagerato, ma va capito – ha spiegato -. Era la sua ultima partita in Champions e sperava di vincerla”. “Capisco lo sfogo di Gigi, esser fermati a dieci secondi […]

Festival di Cannes 2018 - ecco i film in concorso. Grande assente? Sorrentino (e anChe Netflix resta fuori) : Alice Rohrwacher (Lazzaro felice) e Matteo Garrone (Dogman) in corsa per la Palma d’oro, Valeria Golino (Euphoria) in concorso ad Un Certain Regard. ecco gli italiani finora ufficializzati al 71° Festival di Cannes: una fiaba di “piccola santità senza miracoli” (Rorwacher), il racconto di un uomo che s’illude di riscattarsi (Garrone), la vita di due fratelli così lontani e così vicini (Golino). Fra i portabandiera nazionali largamente previsti ...

Sia : i fan hanno appena realizzato una cosa sulla sua carriera Che li ha mandati fuori di testa : Prima di essere una cantante solista di fama mondiale nonché autrice di tantissime canzoni per sé e colleghi, all’inizio degli anni 2000 Sia ha cantato in un gruppo chiamato Zero 7. [arc id=”2e9482a2-7439-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Gli Zero 7 sono un duo inglese formato da Henry Binns e Sam Hardaker che negli anni ha collaborato con moltissimi artisti, tra cui appunto Sia. Sia è stata la cantante principale di brani come ...

Siria : Guterres - evitare Che situazione sia fuori controllo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gaetano Triggiano : 'La mia magia più grande è tirare fuori il bambino Che è dentro di voi' : Siamo abituati a guardare spettacoli di magia in televisione. Cosa cambia in uno show dal vivo? E' tutta un'altra cosa. La magia, che è una finzione, dal vivo guadagna tanto. Poi io interagisco molto ...

Alessia Mancini contro Bianca : “Ecco perché fuori pensano tu sia falsa” : Alessi Mancini contro Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi: ecco cos’è accaduto tra le due naufraghe Sull’Isola dei Famosi, i rapporti tra Alessia Mancini e Bianca Atzei sembrano subire dei colpi. In particolare, la prima sembra essere rimasta molto male di fronte alla scelta presa dalla cantante lo scorso martedì in diretta. Ricordiamo che Bianca ha […] L'articolo Alessia Mancini contro Bianca: “Ecco perché fuori ...

Mago Silvan / Il prestigiatore da Fazio - proporrà giochi nuovi? Le critiche social (Che fuori tempo che fa) : Mago Silvan, il celebre prestigiatore ha davvero molto in comune col regista Orson Welles: ecco perché. Ospite nel salotto di Rai Uno da Fabio Fazio. (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:25:00 GMT)

