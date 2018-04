C' era una volta il pacifismo

“Una fine orribile…”. Muore al nono mese. La gravidanza era quasi finita ed era al settimo cielo : tra poco avrebbe conosciuto il suo bebè. Ma la sua storia è agghiacciante : “ecco come l’abbiamo ritrovata” : Aveva appena 18 anni e aspettava il suo primo figlio. Un’età sicuramente difficile per portare avanti una gravidanza, ma Aiyonna Clarice Barrett era serena e felice di portare in grembo il suo bambino. Dopo essere rimasta incinta la giovane era rimasta a vivere con la famiglia nella loro casa del North Carolina (Usa), ma il suo fidanzato era preoccupato e in ansia per questo figlio in arrivo e non desiderato. Poi è arrivata la ...

Donnarumma - miracolo su Milik : 'Una delle parate più belle della mia breve carriera' : Gigio può diventare il migliore del mondo, dipende da lui, ha tutte le potenzialità". Serie A 2017-2018, guarda gli highlights Guarda tutti i video

Neymar e la fidanzata Bruna Marquezine alla serata amFAR a San Paolo [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” - alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...

Sant’Egidio del Monte Albino. Cinquantenne si uccide in una tipografia a Nocera : Drammatico suicidio a Nocera Inferiore (Salerno) in località San Mauro. Un operaio si è tolto la vita. Il suicida è

Il consiglio di Carsoli non va in streaming e lui si presenta ai lavori per protesta con una telecamera di carta : 'In campagna elettorale l'amministrazione aveva promesso: la trasmissione in streaming live dei consigli comunali e la creazione di un canale YouTube', ha commentato Proia sui social, 'a oggi quella ...

Mattarella non cambia linea : "Nessuna accelerazione" : Roma - Dura molto poco la 'pausa di riflessione' del presidente, una notte appena, il tempo di accendere la radio e sentire un autorevole giornalista palermitano annunciare che il periodo concesso ai ...

Elezioni Rsu - Zagatti - Cgil - : 'I nostri candidati hanno una visione confederale' : 'Quest'anno scrive il sindacato in una nota stampa la competizione elettorale non vede semplicemente sfidarsi sigle sindacali, ma diversi modi di immaginare il mondo del lavoro, la sua rappresentanza ...

Una pera al giorno per perdere peso : ideale per dieta iposodica : Mangiare ogni giorno una pera può far perdere peso. Lo sostiene uno studio della State University. E' un frutto ideale per la dieta iposodica.

Buffon : 'Dovevo difendere la Juve. Non mi pento - ridirei tutto! L'arbitro Oliver era in una situazione più grande di lui' : EQUILIBRATO? NO GRAZIE - 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera ...

Antonio Pascuzzo - trovato morto 18enne di Buonabitacolo/ Ultime notizie : era scomparso da una settimana : Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le Ultime notizie: il ritrovamento del cadavere è avvenuto vicino al fiume Peglio(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:22:00 GMT)

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Tisana alle bacche di Goji : una bevanda detox di primavera : Siete alla spasmodica ricerca di una Tisana alle bacche di Goji? La Tisana alle bacche di Goji fa al caso vostro, detossificando l’organismo proprio in questo periodo così delicato per il nostro corpo. Ricca di vitamine, in particolare A, B2 e C, oltre che di minerali, in particolare rame, selenio e ferro, definita “bevanda del benessere”, è semplicissima da prepare. E’ sufficiente far bollire in un pentolino un paio di cucchiaini di bacche per ...

