Cede parte controsoffitto | stop udienze in tribunale Vibo

F1 - GP Bahrein 2018 : riparte la sfida Ferrari-MerCedes! Il Cavallino deve colmare un gap di qualche decimo per giocarsi il Mondiale : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Dal 6 all’8 aprile ripartirà dunque la sfida tra Ferrari e Mercedes. Nel primo round australiano Sebastian Vettel si è portato a ...

F1 - Helmut Marko : “La MerCedes sta giocando - ha mezzo secondo di vantaggio su tutti. E’ in un mondo a parte” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno, sfruttando la virtual safety car e sorpassando Lewis Hamilton grazie a un’ottima strategia. Nonostante il trionfo della Rossa, però, Helmut Marko lancia un campanello d’allarme: “Mercedes sta giocando con tutti noi, può decidere quando vuole di rifilarci distacchi pesanti. Questa volta hanno commesso un errore ed è stato molto evidente. ...

Tar Latina conCede cautelare a docente non abilitato per partecipare al colloquio orale : Il Tar Latina è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso per l’ammissione al colloquio orale di un docente non abilitato. L’anteprima della notizia viene rilasciata con un post su Facebook dall’avvocato che lo ha proposto. Primo precedente cautelare in Italia ottenuto dallo studio Santonicola. Concesso decreto monocratico, dal Tar Latina, su di un ricorso […] L'articolo Tar Latina concede cautelare a docente non ...

Vivendi Cede partecipazione in Ubisoft per 2 mld di euro : Vivendi ha annunciato ieri, a mercati chiusi, la cessione della sua partecipazione , pari al 27,3% del capitale, detenuta in Ubisoft, società francese che sviluppa e produce videogiochi, per una cifra ...

Il Segreto anticipazioni : cosa sucCederà entro la SECONDA PARTE DI APRILE 2018? : entro la SECONDA PARTE di APRILE 2018, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena. È quindi giunto il momento del nostro post di anticipazioni che ricapitola tutti gli avvenimenti principali ambientati a Puente Viejo: cosa nascondono Julieta e Consuelo riguardo ad Ana? Dopo aver fatto perdere per qualche giorno le tracce di sé poiché profondamente addolorata per la morte di Ana (Sandra Gonzalez ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le risposte prima di Melbourne. MerCedes davanti. Ferrari o Red Bull la prima inseguitrice? : La seconda serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Otto giorni nei quali vetture, piloti e team hanno dovuto affrontare condizioni meteo diverse e nel corso dei quali non si sono volute scoprire troppo le carte, dal punto di vista prestazionale, quanto concentrarsi sull’affidabilità delle vetture. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla MerCedes. Ultime prove verso Melbourne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona , martedì 6 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla MerCedes. Ultime prove verso Melbourne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona. Oggi martedì 6 marzo si torna a girare sul circuito catalano: nuova chance per le scuderie che avranno a disposizione un’intera giornata per lavorare sulle proprie monoposto, collaudare varie soluzioni, comprendere eventuali problematiche e migliorare il feeling. I piloti saranno impegnati per otto ore, dalle 09.00 alle 18.00 con un’ora di pausa: potranno svolgere ...

Voli vietati sopra casa Messi - la Vueling accusa : 'Non sucCede da nessuna parte' : Generalmente fa parlare di sé per le prodezze in campo, Messi non è riuscito a regalare la vittoria al Barcellona nella trasferta contro il Las Palmas per rintuzzare le velleità dell'Atletico Madrid ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la griglia di partenza e le prime risposte. Chi è davanti tra Ferrari - MerCedes e Red Bull? : La prima serie dei Test collettivi di Barcellona (Spagna), riservati alle vetture di Formula Uno, è andata in archivio. Una quattro giorni nella quale è stato il maltempo ad essere il vero protagonista. E’ difficile, dunque, tracciare un’ipotetica griglia di partenza per quanto è emerso in Catalogna. Tuttavia, per quel che si è riuscito a capire, la Mercedes, anche quest’anno, sarà la macchina da battere. Lo ha detto anche il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : si fa sul serio! Si accendono i motori - riparte la sfida Ferrari-MerCedes. Corsa al Mondiale : Finalmente si accendono i motori, finalmente non si scherza più, finalmente si torna a girare in pista: il tempo delle chiacchiere è finito, ora si fa tremendamente sul serio. La Formula Uno torna a essere protagonista dopo il lungo letargo invernale: gli ingegneri e le varie scuderie hanno lavorato duramente negli ultimi mesi, i piloti si sono preparati fisicamente e psicologicamente per affrontare la nuova stagione, ora è arrivato il momento ...