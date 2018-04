CECILE KYENGE | UN VICINO “LANCIO STERCO? RIPICCA | NO RAID RAZZISTA” L’ex ministro | “no

Cécile Kyenge : raid in giardino? Vicino “non pulisce cacca del cane”/ No razzismo - è banale lite di vicinato : Cecile Kyenge, raid in giardino con lancio di sterco animale? Vicino confessa, "non pulisce cacca del cane, mi sono vendicato". Altro che razzismo, pare una banale lite di vicinato(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Cécile Kyenge - il raid a casa sua? Il razzismo non c'entra : il vicino è esasperato perché lei non raccoglie la cacca del cane : Ci aveva messo poco, Cécile Kyenge , a dare la patente di razzismo all'Italia. E con lei, in una gara di solidarietà, tutta la sinistra e dunque tutta la politica italiana, o quasi. Già, perché quanto accaduto nella sua casa assomigliava a un raid razzista . Si era parlato di scritte xenofobe sul muro del suo giardino. Ma pare non fosse vero. Le ...

CECILE KYENGE - imbrattata a Modena la casa dell'europarlamentare Dem : Assalto razzista alla casa di Modena do Cecile Kyenge, europarlamentare del Pd. Nell'estate del 2013, ad una serata della Festa del Pd a Cervia in cui era ospite, verso l'allora ministro dell'...

CECILE KYENGE - STERCO CONTRO LA SUA CASA/ Modena - politica PD colpita dai vandali : "Non mi piegherò" : CECILE KYENGE, STERCO CONTRO la sua CASA: a Gaggio Montano (Modena) le mura prese d'assalto da alcuni vandali. Il Partito Democratico stigmatizza l'accaduto e parla di "atto razzista"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Atto vandalico contro l’ex ministra CECILE KYENGE : imbrattate le pareti della sua casa : Solidarietà da parte del Pd per l'episodio intimidatorio di cui è stata vittima l'europarlamentare Cecile Kyenge: vandali si sono introdotti nella notte nella sua abitazione di Modena.Continua a leggere

Definì “orango” la ministra CECILE KYENGE per la Consulta Calderoli “non può godere dell’insindacabilità sugli insulti” : Tre anni fa il Senato lo salvò dal processo per diffamazione sostenendo che l’ex vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, non era sindacabile. Invece non può godere dell’ “insindacabilità” concessagli da Palazzo Madama il parlamentare leghista che nel 2013 insultò in un comizio l’allora ministra dell’Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola “orango” secondo la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del ...