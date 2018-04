Catania | arrestato corriere della droga | 2 chili di cocaina in auto

Catania - costringe la moglie a rapporti sessuali : arrestato : I militari della Stazione di Biancavilla in provincia di Catania hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

