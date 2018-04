Cassazione | non può essere licenziato chi non blocca un collega che ruba sul lavoro

Roma - Cassazione : inviare lettere anonime non è una molestia : inviare lettere anonime non configura il reato di molestie. Questo perché il reato in questione è contestabile quando il disturbo alla persona avvenga ' in luogo pubblico o aperto al pubblico ' , ...

Maxiprocesso No Tav - slitta sentenza definitiva. Attivisti davanti alla Cassazione : “Il Tav non serve più. Avevamo ragione” : Un vizio di forma per uno degli imputati e la sentenza definitiva della Cassazione per il Maxiprocesso No Tav slitta per tutti di due settimane. Appuntamento al 27 aprile. La procura generale della Cassazione chiede la conferma delle sentenze di appello per gli imputati del maxi processo No Tav. Trentotto le persone condannate in secondo grado, il 17 novembre del 2016, per gli scontri in Val di Susa dell’estate del 2011, 35 gli imputati alla ...

Assegno di divorzio - Cassazione : il tenore di vita conta/ Il pg Matera : “Il principio Grilli non basta" : Assegno di divorzio, Cassazione: il tenore di vita conta, il pg Marcello Matera: “Il principio Grilli non basta”. Nuova svolta per quanto riguarda l’Assegno di mantenimento(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Avvocati : la Cassazione dice che l’atto d’appello non è una proposta di sentenza : I giudici della Corte di Cassazione chiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto gia' espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con la sentenza n 27199. I principi di tale autorevole sentenza a S.U [VIDEO]: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di ...

Brega Massone - la Cassazione : “Ergastolo non è ancora escluso”. Sentenza annullata per “lacune motivazionali” : Un appello bis per motivare meglio l’accusa di omicidio volontario e solo “eventualmente” rideterminare la pena. La Sentenza di ergastolo per l’ex primario Pier Paolo Brega Massone, accusato dell’omicidio di quattro anziani sottoposti a intervento con lo scopo di ottenere rimborsi dal sistema sanitario nazionale, è stata annullata lo scorso giugno dalla Cassazione. Ma ora le motivazioni della Sentenza fanno ...

Cassazione : la raccomandazione pagata non va mai risarcita anche se fallisce Video : Eccoci in italia, patria delle raccomandazioni, dove per accedere ad un posto di lavoro, partecipare ad un'asta, ottenere un qualsivoglia favore, la mazzetta è spesso d'obbligo. Tanto siamo abituati a questo modus vivendi da non stupirci se la prassi sia questa quasi ovunque, e se si debba pagare dazio per arrivare ad ottenere ciò che si vuole. Transazioni illecite per il nostro Codice Civile Se per i comuni mortali il pagamento per una ...

Crollo di Ventotene - per la Cassazione gli ex sindaci non presero cautele : Gli ex sindaci di Ventotene - l'isola dell'arcipelago laziale dove il 20 aprile del 2010 morirono due ragazzine travolte da una frana sulla spiaggia - Vito Biondo e Giuseppe Assenso erano consapevoli ...

Coca party - Cassazione conferma condanna di Tarantini per cessione di droga. Ma non andrà in carcere : Sono passati quasi dieci anni dall’estate 2008, quella dei Coca-party in Sardegna e delle feste con escort nelle residenze di Silvio Berlusconi e la Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di Gianpaolo Tarantini, accusato di cessione di droga, e di Massimiliano Verdoscia e Alessandro Mannarini, che rispondevano per la cessione e il trasporto di sostanze stupefacenti. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi degli ...

Green Hill - la Cassazione chiude la vergognosa vicenda dei beagle. Ma non basta : Nessuno potrà mai cancellare la vergogna delle sofferenze inflitte a migliaia di cani beagle detenuti a fini di sperimentazione nell’allevamento di Green Hill. Ma, grazie anche all’impegno delle associazioni animaliste – in primo luogo della LAV – oggi possiamo sperare che fatti simili non si ripeteranno più. Proprio sull’onda dei fatti di Green Hill, infatti, nel 2014 il nostro paese ha vietato finalmente ...

Pino Daniele/ Cassazione - ex moglie : non ha diritto ad assegno di divorzio : Pino Daniele, la Cassazione e l’assegno all’ex moglie: non ha diritto ad assegno di divorzio. Dorina Giangrande non percepirà più i 75 mila euro che la stessa riceveva dal cantante(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Cassazione : "Il saluto fascista non è reato se serve solo a commemorare" : Fare il saluto romano non è reato se l'intento è commemorativo e non violento, rappresentando in quel caso una libera "manifestazione del pensiero" e non un attentato alla tenuta dell'ordine...