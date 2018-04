Casio G-Shock | i nuovi GBA-800 pensati per il fitness

gqitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si chiamano GBA-800, sono a tutti gli effetti degli G-, con tutte le caratteristiche che li hanno resi così iconici, ma in più hanno una serie di funzioni per ienthusiast che amano allenarsi e farlo con stile. GBA-800 è una linea di 6 orologi G-in altrettante colorazioni monocromatiche, con cassa di dimensioni ridotte rispetto agli altri G-e cinturini con numerosi fori per permettere una regolazione precisa al polso. Ma ciò che contraddistingue iG-GBA-800 è il sensore di accelerazione a 3 assi che si trova all’interno che permette di misurare e tener traccia dei passi fatti durante la giornata anche durante le sessioni di running e di stimare le calorie bruciate. Tutte le informazioni sono visualizzate sul quadrante dell’orologio e anche nell’App dedicata G-Connected, a cui l’orologio si collega tramite Bluetooth. E ...