Casinò | a Campione vincite alle slot nel fine settimana

Musica : al Casinò Campione d’Italia la vocalist Monica Magnani : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – vocalist per talento e vocazione, Monica Magnani sarà protagonista dell’appuntamento del sabato – il 14 aprile – al ristorante Seven del Casinò Campione d’Italia dove dalle 20 ‘Special live Nights’ riserverà interpretazioni che hanno scortato gli ultimi decenni della Musica leggera, non solo italiana. Se fin dall’età di nove anni Monica Magnani aveva coltivato la ...

Musica : al Casinò Campione d’Italia la vocalist Monica Magnani (2) : (AdnKronos) – Sono da ricordare le sue partecipazioni a ‘C’era un ragazzo’ con Gianni Morandi, a ‘Ti lascio una canzone’ condotto da Antonella Clerici e, sempre su Raiuno, a ‘I migliori anni’ condotto da Carlo Conti, nonché a ‘The Voice of Italy’ su Raidue, oltre che a numerose edizioni di ‘Umbria Jazz’. Perciò lo ‘Special Live Nights’ di sabato prossimo ...

Campione - rapinato il Casinò Bandito in fuga con 500mila euro : Un Bandito armato di pistola ha rapinato il Casinò di Campione d'Italia ed è in fuga con il bottino stimato in 500mila euro. La rapina è stata messa a segno alle 7 di mercoledì 28 marzo. Da quello che ...

Campione - rapinato il Casinò Bandito in fuga con 500mila euro : Un Bandito armato di pistola ha rapinato il Casinò di Campione d'Italia ed è in fuga con il bottino stimato in 500mila euro. La rapina è stata messa a segno alle 7 di mercoledì 28 marzo. Da quello che ...

Rapina al Casinò di Campione - bottino da mezzo milione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Rapina a Casinò Campione - 500 mila euro : ANSA, - COMO, 28 MAR - Un bandito solitario armato di pistola è riuscito questa mattina alle 7 a Rapinare l'ufficio cassa del Casinò di Campione d'Italia, nell'enclave italiana in territorio svizzero. ...

Rapina a Casinò Campione - 500 mila euro : ANSA, - COMO, 28 MAR - Un bandito solitario armato di pistola è riuscito questa mattina alle 7 a Rapinare l'ufficio cassa del Casinò di Campione d'Italia, nell'enclave italiana in territorio svizzero. ...

Casinò di Campione - rapina a mano armata : rubati 500 mila euro : Un uomo si è introdotto mercoledì mattina nella casa da gioco più grande d’europa e ha sottratto l’intero incasso di martedì. Picchiati e minacciati i dipendenti