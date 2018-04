Carnevali | “Politano uno dei migliori nel suo ruolo in A”

calcioweb.eu

: SASSUOLO - Carnevali: 'Per Politano servirà un'offerta importante, nessuna polemica su Berardi' - apetrazzuolo : SASSUOLO - Carnevali: 'Per Politano servirà un'offerta importante, nessuna polemica su Berardi' - napolimagazine : SASSUOLO - Carnevali: 'Per Politano servirà un'offerta importante, nessuna polemica su Berardi' - MilanLiveIT : #Sassuolo, Carnevali: '#Berardi, prezzo calato. #Politano? Ecco quanto costa' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Fortunatamente Politano è rimasto con noie non lo abbiamo ceduto a gennaio, al di là della doppietta col Benevento sta facendo un grande campionato. Matteo credo che abbia un valore importante ma definire quanto è prematuro, sicuramente in quelè uno deinel nostro campionato”. Si gode il buon momento dell’attaccante del Sassuolo l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “Politano è un investimento che in questo momento qualsiasi grande club vorrebbe, siamo contenti di questo e ce lo teniamo stretto”, prosegue il dirigente del club emiliano che sulla sfumata cessione nella finestra invernale al Napoli chiarisce: “E’ vero che da parte del ragazzo c’era la volontà di andare a Napoli ma da parte nostra c’era la volontà di tenerlo. ...