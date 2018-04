Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma a luglio | biglietti in prevendita su TicketOne

optimaitalia

(Di lunedì 16 aprile 2018)inil prossimo 12. Oggi, lunedì 16 aprile, è stato annunciato il concerto in programma per il prossimo 12all'Ippodromo delle Capannelle diin occasione della nuova edizione del Festival dedicato alla musicainapprodano dopo l'album d'esordio Polaroid, un grande successo decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro per le copie vendute in versione fisica e digitale.Nel 2018,arrivano in concerto aper un grande evento atteso nella capitale. Il duo si esibirà in occasione del prossimoin2018 con uno show inedito il 12all’Ippodromo delle Capannelle.saranno accompagnati sul palco dalla band che li segue dagli esordi e presenteranno dal vivo l'album Polaroid, rilasciato nel 2017, che ha ...