Cari ragazzi | ho vissuto l' inferno E ho visto l' impossibile | vi assicuro

(Di lunedì 16 aprile 2018) "Mi raccomando: qualsiasi cosa accada, siate uomini e non perdete mai la dignità ". Queste parole furono pronunciate dal papà di Piero Terracina, 89enne sopravdi Auschwitz, quando si trovò rinchiuso con tutta la famiglia nel carcere di Regina Coeli. L'arresto era avvenuto la sera del 7 aprile del 1944, a causa della denuncia di un italiano che collaborava con le Ss e che, in cambio, ebbe un compenso di 5000 lire. Furono presi in sette (la nonna era morta poco prima dell'arresto) mentre stavano celebrando la Pasqua ebraica: due ufficiali armati come per una azione di guerra, entrarono e diedero 20 minuti di tempo alla famiglia per raccogliere qualche effetto personale. "Non perdete mai la dignità". La dignità? Anche quando si è vissuti all'si può mantenere, nonostante la paura, la ...