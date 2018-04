huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Campagna Lifc per la donazione di organi. La rinascita di Marco, due polmoni nuovi per stroncare la fibrosi cistica htt… - steidro : RT @HuffPostItalia: Campagna Lifc per la donazione di organi. La rinascita di Marco, due polmoni nuovi per stroncare la fibrosi cistica htt… - HuffPostItalia : Campagna Lifc per la donazione di organi. La rinascita di Marco, due polmoni nuovi per stroncare la fibrosi cistica - gfdonne : #gfdonne Obiettivo la sensibilizzazione dei giovani a partire dai 18 anni -

(Di lunedì 16 aprile 2018) PerFornaro, Capodanno è a giugno. Il 4, per la precisione, il giorno in cui, nel 2013, ha ricevuto duee per lui è iniziata un'altra vita. "Più che un compleanno, segna l'inizio di una nuova fase", spiega ad HuffPost. Dopo il trapianto che ha messo a tacere la fibrosi cistica, ha riscoperto desideri e possibilità soffocati dalla progressiva avanzata della malattia. Quest'anno la ricorrenza è tonda:, che di anni ne ha quasi trentotto, vive a Milano ed è responsabile del reparto digital di una società di comunicazione, festeggerà il primo lustro - "sempre low cost, come mia abitudine, sono molto scaramantico" - insieme alla moglie Nina, che ha sposato due anni fa - "e nessuno, prima, avrebbe scommesso sul fatto che io prendessi moglie. Neanche io, in effetti".Prima, la fibrosi cistica gli accorciava il ...