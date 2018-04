Cambi | euro in rialzo a 1 | 2335 dollari

Tajani : “l’Europa del calcio Cambi - serve la Var” : “L’ho detto anche al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo la partita di ieri sera: l’Europa del calcio deve cambiare, ormai ci vuole la Var che pure agli inizi non mi convinceva”. Antonio Tajani, presidente dell’Europarlamento e grande tifoso juventino (era al fianco del n.1 bianconero Agnelli ieri sera al Bernabeu), racconta all’Ansa la sua frustrazione per una semifinale sfumata per un rigore ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 13/04/2018 - ore 15.40 : Seduta invariata per il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica scambia in leggero rialzo. Il cambio Euro/Dollaro USA ha iniziato a trattare a 1,2323, con una ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 12/04/2018 - ore 15.40 : Registra una modesta discesa il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica consolida i prezzi della vigilia. Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,2367, in ...

Bce : minute - cresce preoccupazione per guerra dazi e tasso di Cambio euro : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 12 apr - cresce in seno alla Bce la preoccupazione per le conseguenze di un possibile conflitto commerciale su larga scala capace di coinvolgere le maggiori ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 2364 dollari : ANSA, - ROMA, 12 APR - L'euro è in lieve rialzo sul dollaro in avvio degli sCambi in europa a 1,2364 , 1,2361 ieri sera a New York, . Nei confronti dello yen la moneta unica passa di mano a 132,12 yen.

Consumatori - l'Ue lancia i ricorsi collettivi : che cosa Cambia con la "class action europea" : Non ci sarà mai più, per intenderci, un altro Dieselgate, dove i Consumatori di tutta Europa sono stati ingannati sulle auto acquistate e poi non anno avuto a disposizione 'armi legali'...

Agnelli attacca : “Serve il Var anche in Europa. E il designatore Uefa va Cambiato” : Il presidente bianconero attacca dopo il ko col Real: "Per avere imparzialità si va a colpire le italiane in maniera scientifica" L'articolo Agnelli attacca: “Serve il Var anche in Europa. E il designatore Uefa va cambiato” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA dell'11/04/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Cambi : euro in rialzo a 1 - 2377 dollari : ANSA, - ROMA, 11 APR - L'euro è in rialzo in avvio degli sCambi in europa a 1,2377 dollari e 132,42 yen.

ANSA, - ROMA, 10 APR - euro poco mosso a 1,2316 dollari e 131,99 yen. 10 aprile 2018

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 9/04/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il cross-rate Euro contro Dollaro , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 6/04/2018 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,2239, in rialzo dello 0,29% ...

ANSA, - ROMA, 6 APR - L'euro è in calo a 1,2224 dollari e 131,30 yen. 6 aprile 2018