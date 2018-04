Calenda | Pd in governo di transizione Salvini risponde picche

Governo - Calenda : “Il Pd non può restare immobile - si faccia promotore di un esecutivo di transizione con tutti” : “Il Pd non può restare immobile, deve farsi promotore di una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di un Governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ...

Calenda propone un governo di tutti per risolvere tre questioni fondamentali : Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda apre ad un “governo di transizione” sulle pagine di Repubblica: un esecutivo di tutti per provare ad uscire dalla paralisi politica e dal blocco che si è determinato dopo il voto. Il ministro uscente parte da un’analisi della situazione siriana per dire che “L’Italia rischia di essere l’anello fragile di un Occidente fragilissimo. Siamo esposti ...

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

TELECOM ITALIA/ Elliott : valore azioni può raddoppiare in due anni. Calenda spiega la scelta del Governo : Su TELECOM ITALIA Elliott continua la sua battaglia contro Vivendi, spiegando che il valore delle azioni di Tim può raddoppiare in due anni. Le parole di Calenda via Twitter(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:51:00 GMT)

Verso il governo - mercoledì 4 aprile via alle consultazioni al Quirinale : ecco il Calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni. Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere