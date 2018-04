Calenda | l' unico leader che parla di politica

Nucleare - il Ministro Calenda annuncia la pubblicazione della mappa con i siti “idonei” al deposito unico : proteste da Sardegna e Basilicata : “Ma stiamo scherzando! Non dovremmo dar seguito ad un atto dovuto sollecitato più volte da parlamento e Ue su una materia così delicata per ragioni di opportunismo politico?!“. A scriverlo su Twitter è il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un utente che sosteneva come la pubblicazione della Cnapi, la Carta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti Nucleare, non dovesse essere pubblicata ...