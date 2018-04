: 'Data situazione di stallo e peggiorare crisi internazionali servirebbe proporre un Governo di transizione appoggia… - pdnetwork : 'Data situazione di stallo e peggiorare crisi internazionali servirebbe proporre un Governo di transizione appoggia… - Agenzia_Italia : Calenda propone un governo di tutti per risolvere tre questioni fondamentali. Di cosa si tratta - repubblica : Oggi su @Repubblica: Carlo Calenda: “Serve un governo di transizione con Pd, M5S e Lega” -

"Il titolo dato da Repubblica alla mia intervista è totalmente fuorviante. Basta leggere le risposte per comprendere che non ho mai auspicato un patto tra M5S, Pd e Lega che personalmente considererei un grave errore. Sostengo invece che, data la situazione di stallo e il peggiorare delle crisi internazionali, occorrerebbe proporre undiappoggiato da tutte le forze politiche". Lo dichiara, in una nota, il ministro dello Sviluppo Economico Carlo, in riferimento all'intervista di oggi.(Di lunedì 16 aprile 2018)