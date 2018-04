Calciomercato Juve | Mandzukic verso l' addio? Ecco l' erede

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

Calciomercato Juventus - è Alex Sandro il 'sacrificabile' : TORINO - Gente che va, gente che viene. Inevitabile. Detto, in alto, dei vari e variegati obiettivi bianconeri - appunto giocatori più esperti e rodati ma anche altri elementi più di prospettiva da ...

Calciomercato Juve - due colpi per smaltire la delusione Champions : ecco i nomi Video : C'è grandissima delusione in casa #Juventus dopo il tre a uno contro il Real Madrid nel ritorno ai quarti di finale di Champions League. L'impresa della squadra bianconera è infatti sfumata a soli trenta secondi per un rigore assai dubbio, concesso dall'arbitro Oliver. Quest'ultimo ha fatto scatenare le ire di Chiellini e soprattutto di Buffon, che in diretta ha accusato il direttore di gara. Il patron Agnelli, inoltre, ha dichiarato che anche ...

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool Video : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della #Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadra' il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe gia' un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...

Calciomercato Juventus - offerta folle del Liverpool : Caldissimo l'asse Torino-Liverpool; Emre Can è uno dei principali obiettivi della Juventus e potrebbe diventare bianconero al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto. Il centrocampista tedesco avrebbe già un accordo con la dirigenza bianconera e formerebbe una coppia davvero molto interessante con Miralem Pjanic. Stando a quanto riportano i media britannici, comunque, anche il Liverpool ha messo nel mirino un calciatore della ...

Calciomercato Juventus - Marotta annuncia colpi per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus in campo per la gara di Champions League, prima della partita interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport, annunciati colpi di mercato: “Sul concetto di rivoluzione mi sono già espresso, bisogna parlare di processo evolutivo. Certi innesti devi farli, sono fisiologici, nella nostra gestione la qualità è sempre aumentata. Sicuramente arriveranno giocatori nuovi, i ...

Calciomercato - occhio Juventus : 'La Fifa vuole abolire i prestiti' : TORINO - Un cambiamento epocale potrebbe stravolgere il Calciomercato se è vero che la Fifa - come sostiene ' France Football ' - starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - rivoluzione totale : in 9 pronti a salutare - tutti i nomi : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per riuscire a superare il turno. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, in particolar modo prevista una vera e propria rivoluzione con tanti calciatori con la valigia in mano. Ultime partite in bianconero per Buffon, deciso infatti il ritiro, in difesa pronti a ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Juventus : probabile ritorno di Morata - anche Cavani nel mirino : Calciomercato Juventus- Nel futuro di Alvaro Morata potrebbe esserci nuovamente la Juventus. Dalla Spagna sono sicuri: i bianconeri stanno lavorando al ritorno dell’attaccante, già a Torino dal 2014 al 2016 e oggi al Chelsea dopo la stagione al Real Madrid. Stando al ‘Mundo Deportivo‘, il club campione d’Italia lo ha messo tra gli obiettivi della prossima stagione e proverà a sfruttare il fatto che a Londra il giocatore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

Calciomercato Juventus Griezmann Simeone Atletico Madrid : Cerco di fare il possibile affinché i giocatori coltivino questi idea', ha spiegato il tecnico dei 'Colchoneros' all'emittente francese 'RMC Sport'.

Calciomercato Juventus Paredes addio Zenit : E questo supporto non è sentito solo da parte dell'allenatore, ma anche dai compagni, dal presidente, dal club: da tutto ciò che mi circonda', ha spiegato il playmaker argentino a 'sport-express.ru'. ...