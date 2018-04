Calcio | Donnarumma allo zio | “Scusa | volevo togliere la mano…” Il video che ha fatto

Calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

Calcio : Gattuso - Donnarumma lavori per diventare n.1 al mondo : Deve dare continuità, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo. Deve continuare a lavorare con serietà, che non gli manca, e non abbattersi. Quello del portiere è un ruolo ...

Calciomercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta "Tuttosport". Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del Milan: sarà ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il suo procuratore, il potente Mino Raiola, vorrebbe che si trasferisse in una squadra di primo livello, dove potrebbe partecipare anche alla Champions League. Le proposte non mancano di certo ad un portiere che viene ritenuto uno dei più forti calciatori Under 20 in circolazione peraltro, sara' titolare nella Nazionale italiana ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - per l’attacco occhi su Alfredo Donnarumma : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A contro la Spal, l’obiettivo salvezza per la squadra di Ballardini è ormai a portata di mano. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, un reparto pronto a subire la rivoluzione è sicuramente l’attacco. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, il Genoa ha messo nel mirino Alfredo ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “Dobbiamo migliorare - cambierò 3 o 4 giocatori. Domani gioca Donnarumma” : La tournée in Inghilterra si chiude Domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da alcune certezze e ...

Calciomercato Milan - colpo di scena su Donnarumma? Ecco gli scenari Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, portiere sul quale è stato ormai detto di tutto. Stando a quanto riporta il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il numero uno rossonero potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione. Pare infatti che la dirigenza rossonera abbia cambiato idea sul futuro del portiere; come scrive La Gazzetta ...

Calciomercato - da Donnarumma ad Alisson : l'estate dei portieri! : I migliori portieri al mondo, dunque, sono pronti ad animare il Calciomercato per un'estate all'insegna del numero uno.

Calciomercato Milan - Reina in rossonero : che futuro per Donnarumma? Gli scenari : L'uomo spogliatoio della banda di Sarri, il portiere due volte campione d'Europa e una del Mondo, un professionista dalla spiccata personalità e nel pieno della maturità calcistica. Insomma, un ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo Video : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere to da numerosi club europei. Intanto, il #Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finira' questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è to con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una vera e ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere seguito da numerosi club europei. Intanto, il Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finirà questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è seguito con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una ...

Calciomercato : Reina al Milan - tensione con Donnarumma sempre più lontano da Milano : Visite mediche ieri con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate. Società e portiere spagnolo avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto. E’ forte, infatti, la tensione tra l’entourage del portierone ed il Milan: ...