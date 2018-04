: Diritti tv, è sempre più caos. Il Tribunale: 'Sospeso il bando di Mediapro' #SerieA - Gazzetta_it : Diritti tv, è sempre più caos. Il Tribunale: 'Sospeso il bando di Mediapro' #SerieA - Teleliguriasud : Calcio, torneo 'insieme per i diritti dei nostri figli' 16-04-2018 - NotizieIN : Calcio, diritti: sospeso bando Mediapro -

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e had' urgenza ildifino al 4 maggio, quando ci sarà la decisione nel merito. Non è quindi più valida la scadenza del 21 aprile per le offerte. Dura la reazione della società spagnola al provvedimento: "L'unico danneggiato sarà ilitaliano. Queste situazioni non sono buone per la stabilità". Più prudente la Lega di A: "E' interesse generale,in considerazione dei valori economici e sociali, una definizione rapida della controversia".(Di lunedì 16 aprile 2018)