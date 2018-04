Calabria | infermiere muore in un tragico incidente stradale

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Un drammaticoVIDEO si è verificato pochi minuti fa in #. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, il bilancio è di un morto e di un ferito.mentre si reca a lavoro Erano circa le 8 di questa mattina quando un drammaticoha causato il decesso di unche si stava recando sul posto di lavoro. Il sinistro dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe sia avvenuto sulla strada provinciale 17 che collega Vibo a Tropea. A rimanere coinvolte sono state due autovetture, che per cause in corso di accertamento, nei pressi di una curva non molto distante dal centro abitato di Caria, si sono scontrate. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e l'che si chiamava Salvatore Montesanti, originario del comune di Limbadi, è rimasto ferito in modo mortale. Nello scontro è ...