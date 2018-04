Calabria | Coldiretti | il forte e caldo vento ha sferzato l’area del lametino provocando

SOS cinghiali in Calabria - Coldiretti : Gli agricoltori non possono abbandonare i campi : La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " annuncia Molinaro " farà una serie di ...

Cinghiali - Coldiretti : “In Calabria è emergenza - la Regione intervenga” : Non si puo’ piu’ attendere, occorre un’azione decisa contro “il definitivo abbandono delle attivita’ agricole da parte di molti agricoltori” lo chiede la Coldiretti alla Regione Calabria evidenziando una “insostenibile devastazione dei campi, con centinaia e centinaia di ettari di raccolti distrutti in diversi comuni della Calabria, dove i Cinghiali sono ormai fuori controllo con una densita’ di ...

Calabria - Coldiretti : col Testo Unico Forestale opportunità per la montagna : “Le foreste e i boschi contribuiscono all’economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l’approvazione del Testo Unico Forestale da parte del Consiglio dei Ministri – fortemente voluto da Federforeste – si riconosce che solo i boschi gestiti sostenibilmente assolvono al meglio a funzioni ...

Calabria - Coldiretti : 'via libera alle opportunità per la montagna e aree interne' : Calabria, Coldiretti: 'via libera alle opportunità per la montagna e aree interne' Non c'è alcun dubbio le foreste e boschi contribuiscono all'economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l'...

Coldiretti propone il primo corso per Agrichef in Calabria : Ci auguriamo che tutto questo possa fornire agli allievi una panoramica sul mondo della ristorazione di qualità". "Gli agriturismi " commenta il Presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro - ...