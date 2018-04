Cade dal cassonetto e sbatte la testa

Giornalista muore Cadendo dal balcone : è giallo. Indagava sulle morti di mercenari russi in Siria : Un Giornalista russo, che stava indagando sulle morti di mercenari russi in Siria, è morto cadendo dal balcone del quinto piano del suo appartamento.L'incidente è avvenuto giovedì e il reporter, Maxim Borodin, è morto stamane in ospedale, riferisce il sito Novy Den. Le cause della caduta non sono molto chiare. Secondo quanto riferiscono alcuni media russi, che citano la polizia, la casa era chiusa dall'interno.A ...

Lazio - Anagni : oltre 250 cani microchippati dall’AcCademia Kronos : Successo per la giornata di microchippatura gratuita che si è svolta nella mattinata di domenica ad Anagni, in località Osteria della Fontana, curata dal distaccamento provinciale di Frosinone dell’Accademia Kronos, che ha visto il coinvolgimento di circa 250 cani. Tecnicamente il microchip è un transponder miniaturizzato, cioè un circuito elettronico microscopico; ha la forma di una minuscola capsula ed emette un brevissimo segnale solo se ...

Cade dalla seggiovia a Merano : grave ragazzo di 14 anni : E’ in gravi condizioni, secondo le informazioni dei sanitari, un ragazzo di 14 anni caduto dalla seggiovia a Merano, in Alto Adige. L’incidente e’ avvenuto poco prima delle 16 e l’adolescente e’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bolzano. Sul posto anche il soccorso alpino e i carabinieri, per accertare la dinamica dell’accaduto. La caduta e’ stata di circa 8 metri e con ...

Il cantante dei Negrita Cade dal palco durante il concerto : Ha rischiato di dover annullare la data milanese di Assago. Ma per fortuna alla fine Pau , Paolo Bruni, , cantante dei Negrita , è riuscito a riprendersi dalla brutta caduta dal palco che l'aveva ...

Canta. Salta. E Cade. Un volo dal palco per Paolo ?Pau? Bruni dei Negrita durante la data romana al Palalottomatica Video : Una brutta caduta che l'ha costretto a ricorrere alle cure mediche e che ha messo in dubbio fino all?ultimo la data milanese di ieri sera ad Assago. «Sono bombardato di farmaci, ma...

Palermo - Cade dal 6° piano e muore : 23.18 La polizia di Palermo indaga sulla morte di un giovane di 27 anni precipitato dal sesto piano di uno stabile, nei pressi del centro del capoluogo. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato nel pomeriggio all'interno di un condominio vicino allo stadio. Si propende per l'incidente o il suicidio. Sul posto diverse Volanti e gli uomini della Scientifica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Armato di fucile si fa consegnare il denaro dal dipendente - poi fugge. AcCade alla Q8 sulla Lecce-Brindisi - : Un colpo messo a segno ai danni del distributore Q8 che sorge sulla statale che collega Lecce a Brindisi. Il territorio di competenza è quello di Trepuzzi. Un uomo col volto travisato da passamontagna ...

Attacco Siria - cosa sta acCadendo nel Paese diviso dalla guerra civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Consultazioni : pressato dalle sCadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Milan - un anno di Yonghong Lì segnato dalle sCadenze. Il presidente 'Impegni rispettati' : MilanO - Domani sarà il giorno del primo anno dalla cessione del Milan dalla Fininvest a Yonghong Li, ratificata il 13 aprile 2017. Per celebrare l'evento Yonghong Li si è rivolto ai tifosi rossoneri ...

Turista Cade improvvisamente dalla nave da crociera e scompare in acqua : L'incidente a bordo della Pacific Dawn che stava effettuando una crociera nei caraibi. Le ricerche sono in corso ma la situazione del mare complica le cose.Continua a leggere

Dal creatore de La Casa di Carta - la nuova serie spagnola “brutale e sexy” El EmbarCadero : parla Álex Pina : Il creatore de La Casa di Carta, già noto in Spagna per la precedente serie Vis a Vis, si gode un inaspettato successo internazionale dopo che nell'ultimo anno Netflix ha trasformato il suo ultimo progetto in un fenomeno mondiale. Nemmeno Álex Pina si aspettava che La Casa de Papel, che aveva raccolto solo il 12% di share in patria, potesse trasformarsi in un instant cult dopo l'ingresso nel catalogo Netflix. Con la distribuzione ...