Busacca | ' L' arbitro decide | non ha tempo per pensare ad altro'

Busacca replica a Buffon : "L'arbitro non ha tempo per 'capire il momento' : decide in un secondo" : Il capo del dipartimento arbitri della Fifa a Premium sport: "Se avesse dieci minuti di tempo... Ma non è così!"

