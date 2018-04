Busacca a Buffon | “arbitro sceglie in un secondo e non pensa ad altro”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Io nella mia carriera ho sempre dovuto prendere delle decisioni in una frazione die io in meno di unnon avevo tempo dire a dov’ero e a quello successo prima. L’arbitro è uno dei pochi lavori dove devi decidere in meno di une non puòre a molte cose. E’ come per i portieri, devi parare con l’istinto senzarci e per noi è uguale”. Il capo del dipartimento arbitri della Fifa, Massimo, replica così alle parole del portiere della Juventus Gigiche, in seguito all’eliminazione dei bianconeri in Champions League per un rigore dubbio nel recupero ha accusato l’arbitro Michael Oliver di non aver capito il momento della partita. “Dobbiamo essere concentrati sulla decisione del momento, che è già difficile prendere -aggiungea Premium Sport-. Chiaro che se avessimo a ...