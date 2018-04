' Burocrazia e nuovi costi' | la protesta delle Pro loco

corrierealpi.gelocal

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dall'assemblea di Pieve di Cadore appello per chiedere un occhio di riguardo per il volontariato: 'Sicurezza sì, ma non a discapitoassociazioni'