Buon compleanno Papa Ratzinger | Giampiero Mughini…

Buon compleanno Gianni Letta - Felipe Anderson - Claudia Cardinale… : Buon compleanno Gianni Letta, Felipe Anderson, Claudia Cardinale… …Mariano Laurenti, Bernardo Valli, Goffredo Fofi, Enza Bruno Bossio, Claudio Fava, Barbara Parodi Delfino, Giampaolo Letta, Filippo re del Belgio, Alessio Vinci, Lorenzo Mieli, Luca Barbarossa, Jeda, Nicola Belmonte, Matteo Bigazzi… Oggi 15 aprile compiono gli anni: Ariano Monti, ex calciatore; Guido Soldani, ex calciatore, allenatore; Fausto Denti, ex calciatore; Sergio Garrone, ...

Buon compleanno Aldo Agroppi - Julie Christie - Silvio Muccino… : Buon compleanno Aldo Agroppi, Julie Christie, Silvio Muccino… …Frank Serpico, Nicola Berti, Marco Formentini, Piero Schivazappa, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova, Frederik Sorensen… Oggi 14 aprile compiono gli anni: Ugo Innocenti, ex calciatore, allenatore; Giovanni Giavazzi, politico; Gisleno Santunione, ex calciatore; ...

Buon compleanno Agostina Belli - Marco Mazzocchi - Rudi Voller… : Buon compleanno Agostina Belli, Marco Mazzocchi, Rudi Voller… …Lucia Altieri, Franco Arese, Ivano Bordon, Enzo Monteleone, Maurizio Mannoni, Marco Fedi, Lou Bega, Kasparov, Franco Neri, Carles Puyol, Federica Felini, Silvia Giordano… Oggi 13 aprile compiono gli anni: Giovanni Bernardini, scrittore; Liana Bortolon, giornalista, critica d’arte; Luigi Cingolani, ex calciatore; Flavia Arrigoni, paroliera; Nerone Reddi, ex calciatore; Pietro ...

Buon compleanno Marcello Lippi : i 70 anni di un italiano vero : Cosa non ha fatto in questi 70 anni Marcello Lippi. A Viareggio, da bambino, consegnava bomboloni ai bar per conto della pasticceria del papà. L'elettricista, per un anno. Il pittore, sì: era portato ...

Buon compleanno Marcello Lippi - Gaetano Sassone - Luca Argentero… : Buon compleanno Marcello Lippi, Gaetano Sassone, Luca Argentero… …Flavio Briatore, Christian Panucci, Marta Caldara, Montserrat Caballé, David Letterman, Aldo Masullo, Franco Rocchetta, Francesco Saverio Borrelli, Mariella Devia, Joschka Fischer, Scott Turow, Maurizio Ferrini, Loris Mazzetti, Eraldo Pecci, Teresa Piccione, Andy Garcia, Paolo Andrea Colombo, Corrado Fabi, Alberto Castelvecchi, Marco Berry, Andrea Giorgis, Fabio Cavazzana, ...

Buon compleanno Pino Galli - Barbara Alberti… : Buon compleanno Pino Galli, Barbara Alberti… …Rosa Giannetta Alberoni, Carlo Pellegatti, Massimo Bray, Enrico Deaglio, Girolamo Pisano, Diego Confalonieri, Davide Crippa, Ivano Baldanzeddu, Jacopo Cullin… Oggi 11 aprile compiono gli anni: Giuseppe (Pino) Galli, giornalista; Mario Capelli, ex calciatore; Silvio Padoin, vescovo; Luigi Robotti, ex calciatore; Sergio Sebastiani, cardinale; Silvio Lucev, ex cestista; Franco Pedrotti, botanico, ...

Buon compleanno chef italiani : 50 anni di sapori e made in Italy : Roma, , askanews, - La Federazione Italiana Cuochi, che raccoglie oltre 16mila chef di tutta Italia, compie 50 anni e festeggia con un grande evento al Campidoglio, a Roma, e la presentazione di un ...

Buon compleanno Santiago - alla festa organizzata da Belen anche i De Martino : Maghi, truccatori, dj, animatori e tanti amici. Non mancava proprio niente alla festa organizzata da Belen Rodriguez per il compleanno di Santiago. Assente solo il papà, impegnato ancora per qualche...

Buon compleanno A ROBERTO CARLOS! : ... collezionando complessivamente 34 presenze e 7 reti e mettendo in mostra tutte le qualità che lo renderanno uno dei migliori esterni sinistri del mondo: da parte di FC Internazionale Milano e Inter ...

Buon compleanno Valerio Scanu - Caterina Caselli - Silvia Roberto… : Buon compleanno Valerio Scanu, Caterina Caselli, Silvia Roberto… …Nancy Brilli, Max von Sydow, James Lee Dozier, Chelo Alonso, Claudio Magris, Luigi Frati, Aldo Grasso, Sebastiano Maffettone, Ricardo Franco Levi, Angelo Cera, Steven Seagal, Claudio Costamagna, Gianluca Susta, Rosanna Banfi, Raffaello Vignali, Alessandro Bonan, Stefano Vaccari, Giulio Cesare Sottanelli, Luca Telese, Roberto Carlos, Andrès Guglielminpietro, Cristiano Zanetti, ...

Buon compleanno Patty Pravo - Carlo Croccolo - Carlo Calenda… : Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Croccolo, Carlo Calenda… …Franco Marini, Gianfranco Pasquino, Jean Paul Belmondo, Giuseppe Caldarola, Bruno Zanin, Marta Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro… Oggi 9 aprile compiono gli anni: Carlo Croccolo, attore, doppiatore; Giovanni Pallavicini, ex calciatore; Fiorentino Palmiotto, scacchista; Bruno ...

Juventus - per Dybala tripletta da record e dedica speciale : 'Buon compleanno mamma' : Alle tante critiche post sconfitta di Champions contro il Real Madrid ha risposto in maniera immediata, a modo suo. Una tripletta al Benevento al termine di una gara più complicata del previsto per la ...

Buon compleanno Wilma de Angelis - Alberto Angela… : Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela… …Paolo Modugno, Dada Gallotti, Kofi Annan, Gianfranco Amendola, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese… Oggi 8 aprile compiono gli anni: Giuseppe Albani, ex calciatore; Bruno Artuso, ex calciatore, allenatore; Alfredo Zanellato, pittore, scultore, poeta; Wilma de Angelis, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Vittorio Sega, ...

Buon compleanno Ezio Greggio - Daniela Santanchè - Giancarlo Perna… : Buon compleanno Ezio Greggio, Daniela Santanchè, Giancarlo Perna… …Franco Ferrarotti, Giuseppe d’Altrui, Gualtiero Bassetti, Stefano de Luca, Francis Ford Coppola, Pietro Anastasi, Gerhard Schroeder, Jackie Chan, Russell Crowe, Alfonso Signorini, Alessandro Bianchi, Paola de Pin, Beda Romano, Sal da Vinci, Marco del Vecchio, Gianluca Grignani, Kledi Kadiu, Martin Caceres, Kingsley Boateng, Roberto Gagliardini… Oggi 7 aprile compiono gli anni: ...