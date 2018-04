Bugatti Chiron - Telemetria | assistenza da remoto e anche antifurto

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Laha fornito nuovi dettagli sul sistema dipresente a bordo della nuova, un hardware studiato per avere un ingombro e un peso particolarmente ridotto. Il dispositivo è un'evoluzione di quello proposto in anteprima mondiale nel 2004 sulla Veyron e consente ai tecnici della Casa francese di monitorare in tempo reale tutti i parametri dei veicoli, esattamente come accade nelle competizioni di Formula 1. Il sistema èin grado d'inviare dati per aggiornare i sistemi di bordo e modificare le configurazioni.Diagnosi da. Un servizio del genere consentedi garantire ai propri clienti un'continua e precisa con una diagnosi dei problemi da, fondamentaleper supportare il lavoro dei "flying doctor" della Casa, sempre in contatto con il cliente in modo da poter offrire il migliore servizio possibile in qualunque momento. ...