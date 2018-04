Buffon torna sui suoi passi e forse ammette d’aver sbagliato | ecco le parole

Real-Juve - Buffon torna sui suoi passi : "A volte si sbaglia" : 'Ma questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo - ha aggiunto -. Dopo il Bernabeu mi sono fatto grosse passeggiate, funghi e margherite '. Pian piano, il portiere si riprende: 'E'...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Nazionale - Buffon : “sono tornato solo per aggregare” : “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilita’”: cosi’ Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo ‘ritorno’ in Nazionale dopo l’annuncio dell’addio seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018. “Queste due cose – ha detto il capitano azzurro alle tv, appena arrivato a Firenze nella notte ...

Buffon : 'Sono tornato per essere elemento aggregante' : Roma, 19 mar. , askanews, 'Sono qui perché sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità'. Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva in questo ...

Buffon - sono tornato solo per aggregare : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "sono qui perche' sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità": cosi' Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo '...

Italia - Di Biagio convoca Cutrone e Chiesa. Torna Bonaventura. C'è Buffon : Sono 26 i calciatori convocati da Luigi Di Biagio in vista delle amichevoli dell'Italia contro Argentina e Inghilterra, gare che si giocheranno venerdì 23 marzo all'Etihad Stadium di Manchester , 19.

Astori - retroscena sulla Juventus : "Buffon e Allegri hanno pagato il jet per tornare a Firenze" : Tutti si ricordano dell'arrivo della delegazione della Juventus a Firenze per il funerale di Astori dopo la vittoria a Wembley contro il Tottenham. Un gesto lodato da tutti, ma sul quale in pochissimo ...

Juventus-Atalanta : Buffon torna in porta - Higuain in panchina : Nel pomeriggio la Juventus ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara interna di domani contro l’Atalanta, recupero della 26esima giornata. Il tecnico Massimiliano Allegri sembra orientato verso il 4-3-2-1. In conferenza stampa, il tecnico livornese aveva annunciato il ritorno di Buffon in porta, mentre in difesa il dubbio e’ legato alla condizione di Alex Sandro, comunque convocato. Al centro dovrebbe giocare ...

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...