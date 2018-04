Buffon | ' Ho mandato un sms di complimenti a Donnarumma per la parata su Milik'

Juve - Buffon : 'Dopo Madrid? Margherite e funghi. Ho mandato un messaggio a Donnarumma' : Questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo'. SU DONNARUMMA - 'Gli ho mandato un messaggio di complimenti stamattina per quella parata su Milik'. SULLA NAZIONALE - 'Essere ...

Juventus - pazza idea Buffon : obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? : Juventus, pazza idea Buffon: obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pazza idea Buffon- Continua a tener banco il futuro di Gigi Buffon. Addio al calcio a fine anno o ancora in campo per un’altra stagione? Ancora tutto da valutare. Lo stesso diretto interessato ha confermato che si incontrerà con il ...