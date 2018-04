Buche a Roma | il Comune ammette | il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste

Virginia Raggi - nella Roma delle Buche serve la Formula E per riaprire un sottopassaggio : La sindaca infila la fascia tricolore e inaugura la riapertura di un sottopasso esistente, ma chiuso da 15 anni. L’intervento di recupero – di assoluta modestia, che dovrebbe di regola far parte della manutenzione ordinaria di una città e che ha interessato principalmente opere di pulizia: “la pittura del sottopasso, la rimozione delle scritte, il restauro del travertino, la posa in opera di un nuovo corrimano e l’installazione ...

Roma - gare sulle Buche troppo lente. Raggi apre un’inchiesta interna : “Chi ha sbagliato deve pagare - pazienza è finita” : Virginia Raggi vuole trovare un colpevole per le buche a Roma. La sindaca della Capitale ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali. Nello specifico, vuole verificare perché sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da ...

Roma : gare per riparare Buche sono lente - sindaca Raggi apre indagine : Roma: gare per riparare buche sono lente, sindaca Raggi apre indagine L’inchiesta interna dovrà accertare il motivo per cui è difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare che riguardano i lavori stradali. “Pazienza finita”, avrebbe detto la prima ...

Fiori nelle Buche - Roma si prepara (anche così) alla Formula E : Fiori nelle buche. L’iniziativa non è nuova ma compare ora a Roma, alla luce delle alluvioni delle ultime settimane. Partita da Bruxelles, è arrivata fino a Lavinio (Anzio): anche la capitale è invasa di piante nell&rsquo...

Palombo : Buche a Roma - i rattoppi durano 3 giorni : Roma – Marco Palumbo, Presidente della commissione trasparenza, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Il cosiddetto ‘piano Marshall’ per tappare le Buche della Capitale costa all’amministrazione capitolina 17 milioni di euro. Gli interventi effettuati durano meno di tre giorni. Un fiume di denaro inghiottito dalle Buche mentre Roma e’ sempre più in emergenza. Automobilisti, motociclisti e ciclisti ...

Roma - emergenza Buche : 230 mila auto e moto danneggiate : Roma, emergenza buche: 230 mila auto e moto danneggiate Boom di richieste di moduli risarcitori al Codacons: sono state 900 dal 5 marzo ad oggi Continua a leggere

All'Eur i bolidi elettrici Ma intanto i romani affondano tra le Buche : Un gran premio senza buche. A Roma domenica sbarca la formula E, una gara di auto sportive elettriche che sfrecceranno tra Colosseo Quadrato e Palalottomatica, grazie ai buoni uffici dell'Eur Spa, ...

Roma-Barcellona - il derby e le Buche : i social si scatenano sul match all'Olimpico : Ok domenica c'è il derby con la Lazio e la partita dell'Anno è senza dubbio quella. Ma sarà per scaramanzia, sarà per affrontare una cosa per volta, sui social il big match per ora passa in secondo ...

Stefàno : Buche - in due anni non si può riasfaltare Roma : Enrico Stefàno, Presidente della Commissione Capitolina Mobilità, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, per commentare l’attuale situazione politica italiana. Sulle proteste legate al progetto di modifica dell’area pedonale in largo Gaetana Agnesi “In uno spirito ampiamente ...

Buche a Roma - avviato monitoraggio vigili : Roma: dopo caso Salaria avviato monitoraggio Buche Controlli vigili su strade della città. Il comando della polizia locale ha avviato un monitoraggio della situazione Buche a Roma dopo i disagi di ieri sera su via Salaria dove decine di auto sono rimaste danneggiate da una serie di voragini che si sono aperte sull’asfalto. Secondo quanto si è appreso dall’Ansa, sono state allertate le pattuglie dei vigili di tutti i gruppi e sono già ...

Buche sulla Salaria a Roma - 50 auto in panne : Buche sulla Salaria a Roma, 50 auto in panne Stando a quanto emerso, alcune Buche erano state riparate nel corso della giornata, ma si sarebbero riaperte Continua a leggere