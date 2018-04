“Brutta cicciona!” Gabriel Garko da vergogna A Ballando con le Stelle ha incantato

caffeinamagazine

: RT @stanzaselvaggia: Garko che si avvita su se stesso e io che cerco di dargli una mano per venirne fuori: - alessia_sala : RT @stanzaselvaggia: Garko che si avvita su se stesso e io che cerco di dargli una mano per venirne fuori: - megliogermano : @Ruby_Rubinaeyes - Roberta0R : RT @stanzaselvaggia: Garko che si avvita su se stesso e io che cerco di dargli una mano per venirne fuori: -

(Di lunedì 16 aprile 2018)è tornato in tv ed è subito scivolato su una brutta buccia di banana. L’attore è stato ospite d’eccezione dicon le, dove si è esibito in una performance danzereccia. Molti telespettatori sono rimasti colpiti dal suo aspetto. Infatti il volto dell’attore è apparso particolarmente gonfio e ovviamente sui social i commenti si sono sprecati. Ma non soltanto questo ha attirato l’attenzione degli osservatori. Dopo aver ballato un tango molto sensuale sulle note di Kiss di Prince, l’interprete si è sottoposto agli inevitabili giudizi della giuria speciale di, trovatasi stranamente d’accordo all’unanimità sulle sue straordinarie doti di ballerino. Carolyn Smith a gamba tesa: “Dovresti essere uno dei ballerini fissi, non solo il Vip per una notte!” e giù lì a fargli complimenti, rimarcando anche ...