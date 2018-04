Brembo Super Ski | ai domiciliari due sindaci della provincia di Bergamo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Hanno architettato un sistema per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti. Con questa accusa i finanzieri e i carabinieri dihanno arrestato e posto aidi Foppolo Giuseppe Berera e quello di Valleve Santo Cattaneo, ed ex amministratorisocietàSki. Per le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori, e condotte in collaborazione tra i carabinieriCompagnia di Zogno e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di. I due amministratori pubblici, accusati anche di falsificazione di atti pubblici, di abuso d’ufficio e di bancarotta fraudolenta per il fallimentoSki, una società partecipata, avrebbero operato grazie alla complicità, a vario titolo, di una dipendente del Comune di Foppolo,moglie di uno dei due principali indagati e di due ...