Boxe | Emanuele Blandamura | il coraggio di averci provato Il sogno Mondiale sfuma | ora

(Di lunedì 16 aprile 2018) Resta ildiesce sconfitto dalla Yokohama Arena, battuto per ko da Ryota Murata nel match che metteva in palio la cinturaWBA dei pesi mesi: sul ring non c’è mai stata partita, il nipponico ha dominato in lungo e in largo mettendo più volte in difficoltà il pugile italiano con il suo incredibile destro. Diretti ficcanti e potenti contro cui Lele ha resistito per otto riprese prima di crollare. Si è vista tutta la differenza tecnica tra i due contendenti, il nipponico ha difeso il titolo per la prima volta in carriera mentre il nostro Sioux non è riuscito a concretizzare l’occasione attesa per tutta la vita. Era il match dei sogni ma oggettivamente c’era poco da fare contro il padrone di casa che ha difeso agevolmente il titolo di fronte al proprio pubblico: Murata è un idolo indiscusso nel Sol Levante, piace ...