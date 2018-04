Borna Coric | ' Next Gen sopra Federer e Nadal? Quando si ritireranno'

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 marzo. Roger Federer vola in semifinale - sarà Borna Coric a sfidarlo : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) nel tabellone maschile. Nella nottata italiana si sono tenuti i primi due incontri che hanno qualificato alle semifinali “Sua Maestà” Roger Federer e il giovane croato Borna Coric che si ritroveranno nel prossimo turno e si contenderanno un posto per l’atto conclusivo californiano. C’era grande attesa per lo svizzero e, come al solito, non ha ...