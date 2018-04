huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Boom accessi nelle prime ore per la dichiarazione precompilata. Boschi: 'Con Governi Pd fisco più semplice' https://t.c… - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Boom accessi nelle prime ore per la dichiarazione precompilata. Boschi: 'Con Governi Pd fisco più semplice' https://t.c… - HuffPostItalia : Boom accessi nelle prime ore per la dichiarazione precompilata. Boschi: 'Con Governi Pd fisco più semplice' - PanoramaSicily : RT @palermo24: Pasqua, in Sicilia attesi 300mila visitatori: Palermo invasa dai turisti per il ponte: Secondo la Regione la meta preferita… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Sono 218 mila glisei ore. Secondo i dati forniti da Sogei all'Agenzia delle Entrate c'è forte interesse per la nuovadei redditi. Lo scorso anno, nello stesso lasso di tempo, il numero dei contribuenti entrati nella propria area riservata si era attestato sui 150 mila. La crescita del 45% dei contatti sarebbe collegata anche alla novità rappresentata dalla rappresentazione grafica, personalizzata per ogni contribuente, dell'impiego fatto delle tasse pagate lo scorso anno."Oggi, per il quarto anno, online per 30mln di italiani ladei redditi. Per chi in campagna elettorale ci voleva far credere che ancora non esistesse, la migliore risposta è sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Con iPd, il Fisco è più semplice" scrive la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, ...