Bonucci torna su Real-Juventus | ' Non avrei saputo tenere a freno i miei istinti a Madrid'

Bonucci e il Milan tornano allo Stadium : la lunga giornata passata a Torino Video : I fischi non lo preoccupavano, li subiva gia' da quando vestiva bianconero, ha saputo rispondere a insulti, striscioni e minacce: Leonardo Bonucci non ha mollato neanche per un minuto, contro un club che gli ha dato e che gli ha tolto. Nel 3-1 della Juventus ad abbattere un Milan [Video] che ha dimostrato di poter essere perfino superiore, lo stesso ex difensore bianconero ha firmato l'unico gol a favore del club di via Vittorio Emanuele, ...

Bonucci e il Milan tornano allo Stadium : la lunga giornata passata a Torino : I fischi non lo preoccupavano, li subiva già da quando vestiva bianconero, ha saputo rispondere a insulti, striscioni e minacce: Leonardo Bonucci non ha mollato neanche per un minuto, contro un club che gli ha dato e che gli ha tolto. Nel 3-1 della Juventus ad abbattere un Milan che ha dimostrato di poter essere perfino superiore, lo stesso ex difensore bianconero ha firmato l'unico gol a favore del club di via Vittorio Emanuele, sfruttando un ...

Milan - Bonucci : l'amore - i figli - le coppe e la crisi del 7° anno. Leo torna a Torino : I fischi non lo preoccupano, anche perché a Torino li ha già presi da bianconero, e comunque li ha messi in preventivo. Per Leonardo Bonucci sarà più difficile trattenersi dallo scattare in campo ...

Bonucci torna allo Stadium da avversario : attesa un’accoglienza bollente : Bonucci torna allo Stadium da avversario: attesa un’accoglienza bollente “Sarà una partita speciale per Leo, non per la Juve”. Andrea Barzagli introduce così lo Juve-Milan, che segnerà il ritorno di Leonardo Bonucci allo Stadium. La prima volta del difensore viterbese contro i bianconeri dopo il suo passaggio al Diavolo. All’andata a San Siro, infatti, fece […]

Bonucci torna allo Stadium da avversario : attesa un'accoglienza bollente : Per la prima volta il difensore del Milan affronterà la Juve dopo l'addio in estate e i suoi ex tifosi non gli risparmieranno fischi